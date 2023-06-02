‘Kelime-i Tevhid’ Sergisi Çifte Minareli Medrese’de

Albayrak 2023 Hat Eserleri Sergisi Erzurum'da sanatseverlerle buluştu.
İstanbul’un farklı yerlerini gezdikten sonra Balıkesir, Ankara ve Trabzon’da misafirlerini ağırlayan sergi, 31 Mayıs’ta Albayrak Grubu’na ait Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat’in de faaliyet gösterdiği Erzurum’da kapılarını açtı.
USTALARIN ESERLERİ VAR
İslam sanat geleneğini yaşatma düşüncesiyle 9 yıldır devam eden ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, şimdi de Çifte Minareli Medrese’de sanatseverlerle buluştu. Bu seneki teması “Kelime-i Tevhid” olan sergide 13 usta hattatın özgün yorumlarıyla hazırladığı eserler yer alıyor.
GELENEKSEL SANATLAR İHYA EDİLİYOR
Çifte Minareli Medrese’de yapılan açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir ve Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu’nun yanı sıra birçok sanat meraklısı katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, “Her medeniyet kendi sanatları ve sanatkarları ile yaşar. Bu nedenle bizlerin de hat sanatını ihya etmesi, yaşatması ve geliştirmesi gerekir. Bugün burada bu güzel eserlerin ilimizde sergilenmesine vesile olan Albayrak Grubu’na teşekkür ediyorum” dedi.
Dijital eserler 'da
Albayrak Hat Eserleri Sergisi’nin “Kelime-i Tevhid” konulu 2023 eserleri aynı zamanda geçmiş yıllardaki eserlerle birlikte “ketebe.org” adresinden incelenebiliyor. Sergide Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz’ın eserleri yer alıyor.