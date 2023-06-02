‘Kelime-i Tevhid’ Sergisi Çifte Minareli Medrese’de

İslam sanat geleneğini yaşatma düşüncesiyle 9 yıldır devam eden ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, şimdi de Çifte Minareli Medrese’de sanatseverlerle buluştu. Bu seneki teması “Kelime-i Tevhid” olan sergide 13 usta hattatın özgün yorumlarıyla hazırladığı eserler yer alıyor.

Çifte Minareli Medrese’de yapılan açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir ve Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu’nun yanı sıra birçok sanat meraklısı katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, “Her medeniyet kendi sanatları ve sanatkarları ile yaşar. Bu nedenle bizlerin de hat sanatını ihya etmesi, yaşatması ve geliştirmesi gerekir. Bugün burada bu güzel eserlerin ilimizde sergilenmesine vesile olan Albayrak Grubu’na teşekkür ediyorum” dedi.