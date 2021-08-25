Kenan Doğulu'dan koronavirüs açıklaması: Pozitif olduğu halde konser verdiği iddia ediliyordu

Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığı ve test sonucunun pozitif olduğu halde sahneye çıktığı ve kendisini dinlemeye gelenleri riske attığı ileri sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından Doğulu'dan yanıt geldi.

İddiaların asılsız olduğunu belirten 47 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“PCR TESTİMİN SONUCU NEGATİF ÇIKTI”

“Sevgili dostlarım; dün hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bu haberler nedeniyle oluşan endişeleri gidermek için yaptırdığım PCR testimin sonucu negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyorum zaten. Tüm yaz boyunca yaptığımız konserlerimizde elimizden geldiği kadar sıkı önlemler aldık. Yarınki ve önümüzdeki tüm konserlerde de aynı titizlik ve özeni göstereceğiz.”

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