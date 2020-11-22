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Hayat Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Yarışmacının duygusal hikayesi herkesi ağlattı
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Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu: Yarışmacının duygusal hikayesi herkesi ağlattı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programa katılan bir yarışmacının hayat hikayesi herkesi duygulandırdı. Yarışmacı Serdar Mete ve eşinin hikayesini dinleyen İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi Diğer
Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.
Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programa katılan bir yarışmacının hayat hikayesi herkesi duygulandırdı. Yarışmacı Serdar Mete'nin hafızasını kaybetme hikayesini dinleyen İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Serdar Mete

SERDAR METE KİMDİR?

Serdar Mete'nin trafik kazası sonucu hafızasını kısa bir süre kaybettiğini anlatan eşi hem ağladı hem ağlattı. 1980 doğumlu, aslen Adanalı olan ve yarışmaya Kocaeli’den katılan Serdar Mete, Kocaeli Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü mezunu. 34 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını kaybeden ve şu anda sadece kazadan sonraki 6 yılını hatırlayan Serdar Bey, evli ve 2 çocuk babası.

ÇOCUĞUMU TANIYAMADIM

Serdar Bey hafıza kaybını şu sözlerle anlattı: "Kazadan sonra kimseyi hatırlamadım. Çocuğumu getirdiler oğlum beni görür görmez üzerime atladı ama 'bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim. Alışmak zorundasın ama pes etmedim. Oğlumla şimdi eskisi gibiyiz"

Serdar Mete'nin duygusal hayat hikayesini dinleyen İmirzalıoğlu "Çok güzel anlattınız. Fakat o uyuduğunu zannederken ben uyumuyordum sözü... Eşinizin vefası emekleri gerçekten çok belli. Aile olmak ne kadar önemli. Burada görüyoruz ki siz o aileyi ayakta tutmuşsunuz" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu, Kenan Işık''a destek için sunduğu Kim Milyoner Olmak İster''de büyük beğeni topladı, İmirzalıoğlu''nu programda küçük de bir sürpriz bekliyordu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını Kenan Işık''ın yerine sunan İmirzalıoğluna yarışmada kendisinin söylediği bir türkü soru olarak geldi.


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