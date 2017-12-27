Kentsel dönüşümden 4 bin yıllık şehir çıktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde süren kentsel dönüşüm yıkımlarında ortaya çıkan yapının kemer köprü değil bir dehlizin giriş kapısı olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz aylarda başlayan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sürdürülen yıkımlarda tarihi taş kemer yapı ortaya çıkmıştı. Ekiplerin yıkım çalışmalarını durdurarak yetkililere bilgi vermesiyle tarihi yapının etrafı çevrilmiş, yetkili kurumlar tarafından inceleme başlatılmıştı.

Çalışmalar durduruldu

Yapılan incelemelerinin ardından tamamen ortaya çıkartılan tarihi kalıntının kemer köprü değil bir dehlizin giriş kapısı olduğu belirlendi. 19. yüzyılda kentin ticaret merkezi konumunda olan Moloz mevkiinde çıkan dehlizin 4 bin yıllık şehrin tarihine ışık tutması bekleniyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Erüz, dehlizin giriş kapısının etrafındaki yapıların da tamamen yıkılmasıyla ortaya çıkacağını söyledi.