Hayat Kenyalı futbolcunun protez hayali Türkiyede gerçekleşti
GENEL SAĞLIK

Kenyalı futbolcunun protez hayali Türkiye'de gerçekleşti

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımında top koşturan Kenyalı Muhammet Munga Ndegwa, yıllarca hayalini kurduğu protez bacağa Türkiye'de kavuştu. Ülkesinde olanakların sınırlı olduğunu belirten Ndegwa, "Annem, babam ve 5 kardeşim var. Orada maddi imkanlarımız yok" diye konuştu. Kenya'da yıllarca futbol oynadığını anlatan Ndegwa, "Şimdi burada oynuyorum, çok mutluyum. Güzel insanlar bana protez bacak aldı. Sanki otomobil hediye etmişler gibi seviniyorum. Onlar için dua ediyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Muhammet Munga Ndegwa
Muhammet Munga Ndegwa

Kenya'da sağlık sorunları nedeniyle 3 yaşındayken sağ bacağı kesilen Ndegwa, çocukken koltuk değneğiyle futbol oynamaya başladı. Ülkesinin ampute milli takımında top koşturan Ndegwa, burada birkaç kez gol kralı da oldu. Ndegwa, yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımına transfer edildi.

Yıllarca maddi imkansızlıklar nedeniyle protez bacak hayaline kavuşamayan Ndegwa, bu talebini, takım sorumlusu Mahmut Toprak'a iletti. Toprak da protezin temini için Paşabağı Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış ve Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkilileriyle görüştü. Ndegwa, talebin iletilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle alınan protez bacağa kavuştu.

Onlar için dua ediyor

Muhammet Munga Ndegwa, yaptığı açıklamada, yıllarca koltuk değneğiyle yürüdüğünü söyledi.

Ülkesinde olanakların sınırlı olduğunu belirten Ndegwa, "Annem, babam ve 5 kardeşim var. Orada maddi imkanlarımız yok" diye konuştu. Kenya'da yıllarca futbol oynadığını anlatan Ndegwa, "Şimdi burada oynuyorum, çok mutluyum. Güzel insanlar bana protez bacak aldı. Sanki otomobil hediye etmişler gibi seviniyorum. Onlar için dua ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Takım sorumlusu Toprak da Ndegwa'yı arkadaş tavsiyesiyle transfer ettiklerini belirtti. Ndegwa'nın tekniği ve yeteneğiyle çok başarılı bir futbolcu olduğunu dile getiren Toprak, "Protez isteği olunca harekete geçtik. Bu tür medikal gereçler çok pahalı oluyor. Protez bacak Kenya'da daha da pahalıymış. Sağ olsunlar, hayırseverlerin desteğiyle dijital protez aldık. Kullanmaya başladı. Onun duası yeter. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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