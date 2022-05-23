Hayat Ketebe Art & Kids Festde
KÜLTÜR SANAT

Ketebe ‘Art & Kids Fest’de

Sanat ve Çocuk Festivali’nin ‘Art&Kids Fest’ dördüncüsü bu yıl Galataport İstanbul’da yapıldı. Ketebe Yayınları’nın da katıldığı festivalde Ketebe Çocuk, ‘Gölgem ve Ben’ sahne oyunu, ‘Ayı Geldi’ drama etkinliği, Didem Demirel ile hikaye oluşturma ve imza etkinliği, Cansu Sabetrasekh imza programlarıyla yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ketebe ‘Art & Kids Fest’de
Art&Kids Fest

Bu yıl 4. kez düzenlenen Sanat ve Çocuk Festivali “Art&Kids Fest” Galataport İstanbul’da yapıldı. 3-13 yaş arasındaki çocuklara özel 30’dan fazla atölyenin yapıldığı festivalde, Demirtaş, Ahmet Güneştekin, Devrim Erbil, Tan Sağtürk gibi önemli sanatçılar yer aldı. Ketebe Yayınları’nın da katıldığı Sanat ve Çocuk Festivali’nde Ketebe Çocuk, “Gölgem ve Ben” sahne oyunu, “Ayı Geldi” drama etkinliği, Didem Demirel ile hikaye oluşturma ve Cansu Sabetrasekh ile imza etkinlikleriyle çocuklara sanat dolu anlar yaşattı.

DİJİTAL RESİM SERGİSİ DE VARDI

Festivali organize eden Münhasır Fikirleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Korur, festivalde sanatın farklı dallarının temsil edildiğini söyledi. Korur, “Bu festivalde inanılmaz bir derinlik var. Amaç çocukları sanatla ve sanatçıyla tek platformda buluşturmak. Müziğin, dansın, resmin, heykelin hatta dijital sanatların burada olduğunu söyleyebilirim. Mesela Ketebe Yayınları burada bizimle beraber kitaplarını tanıttı, oyunlar sahneledi, imza günleri yaptı. Bir yandan robotik heykeller yapan Server Demirtaş çocuklarla atölye yaparken, Ahmet Güneşekin’den Devrim Erbil’e pek çok ressam ve heykeltıraş da çocuklarla buluştu. Dansı ise Tan Sağtürk Akademi eğitmenleriyle yaptılar. Çok büyük bir yenilik olan Türkiye’nin ilk NFT yani dijital resim sergisi de festivalimizde yer aldı” dedi.

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