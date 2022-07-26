Hayat Ketebe Çocuk 2 yaşında
KÜLTÜR SANAT

Ketebe Çocuk 2 yaşında

Albayrak Medya bünyesinde faaliyet gösteren edebiyat, felsefe, tasavvuf, tarih, ekonomi, sosyoloji, kişisel gelişim gibi geniş bir yelpazede yayın yapan Ketebe, çocuk markasının ikinci yaşını kutladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ketebe Çocuk 2 yaşında
Ketebe, çocuk markasının ikinci yaşını kutladı. 2020 yılında kurulan

Albayrak Medya bünyesinde faaliyet gösteren edebiyat, felsefe, tasavvuf, tarih, ekonomi, sosyoloji, kişisel gelişim gibi geniş bir yelpazede yayın yapan Ketebe, çocuk markasının ikinci yaşını kutladı. 2020 yılında kurulan Ketebe Çocuk, iki yıllık sürede yaklaşık 60 kitap yayınladı. Yerli çocuk kitaplarına ağırlık vermeye başladıklarını söyleyen Ketebe Yayınları Çocuk Kitapları Editörü Didem Demirel, “Aylık iki ya da üç kitap yayınlıyoruz. Yerli kitaplara ağırlık vermeye başladık. En son Devrim Erbil’in kitabını çıkardık. O serinin çalışmalarını sürdürüyoruz. Füreya Koral, Abdülmecit Efendi gibi Türkiye’nin önemli sanatçılarını anlatmaya gayret edeceğiz. Ayrıca 50 kitaplık büyük bir projemiz var. O seriyi de eylül, ekim gibi yayınlamayı düşünüyoruz” dedi.

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