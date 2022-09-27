Hayat Ketebe Çocuktan origamili etkinlik
KÜLTÜR SANAT

Ketebe Çocuk’tan origamili etkinlik

Ketebe Çocuk, Beşiktaş Booky Kitabevi’nde çocuk etkinliği düzenledi. Yayınevinin yazarlarından Kevser Yılmaz ile gerçekleştirilen “Şimdi İle Origamili Etkileşimli Okuma Saati” etkinliğine aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ketebe Çocuk’tan origamili etkinlik
Yazar Kevser Yılmaz, etkinlikte çocuklara kendi kitabı “Şimdi”yi okudu.

Ketebe Çocuk, Beşiktaş Booky Kitabevi’nde çocuk etkinliği düzenledi. Yayınevinin yazarlarından Kevser Yılmaz ile gerçekleştirilen “Şimdi İle Origamili Etkileşimli Okuma Saati” etkinliğine aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yazar Yılmaz, etkinlikte çocuklara kendi kitabı “Şimdi”yi okudu. Farklı çocuk kitaplarını da seslendiren Yılmaz, çocuklarla el işi kağıtlarından kelebek yaptı. Anı yaşamak ve anda kalmak gerektiğini söyleyen yazar “Çocukların bakışlarından kitapla ilgili duygularını görmek çok keyifli. Bir çocuğun aynı kitabı defalarca okumayı istemesi güzel bir şey, o kitapla daha işinin bitmediğini gösterir” dedi.

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