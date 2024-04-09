Ketebe nisan ayında da dopdolu

Her ay çıkardığı yeni kitaplarla kültür dünyamızı renklendiren Ketebe Yayınları nisan ayına 14 yeni eserle merhaba dedi. Ocak ayında tanıtımı yapılan Ketebe Genç markasına bu ay iki kitap daha eklendi. Gençlerin severek okuyacağı eserlerden ilki Nurullah Aydın’ın Eksik Dikkatin Bulunuşu, diğeri Alan Durant’tan çevrilen Palyaço Balığı. Ketebe Çocuk da bu ay iki çeviri eserle miniklerle buluşuyor; Alan MacDonald’ın Afacan ile Bilgin - Kurtarma Operasyonu ile Farhana İslam’ın Şimdi Olmaz Nur’u. Bu ay çeviri roman başlığına Etsu Inagaki Sugimoto’nun Samuray’ın Kızı katıldı. Felsefe’de Özkan Gözel’den Kim Bulmuş Ki Yerini, inceleme dalında Ahmet Meydan’ın Şîrâz’dan Sivas’a Bir Âlim - Filozof ve İbrahim Şirin’in Osmanlı’da Siyasal Dilin İnşası okurla buluştu.