Hayat Ketebe Yayınevinin yazarları ve yepyeni eserleri Ankarada okurları ile buluşacak
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Ketebe Yayınevi'nin yazarları ve yepyeni eserleri Ankara'da okurları ile buluşacak

ATO düzenlenen kitap fuarında Albayrak Medya bünyesindeki KETEBE Yayınevi 18-27 Ekim tarihleri arasında yazarları ve yepyeni eserleri ile okurları ile buluşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kitap fuarı
Kitap fuarı

Her yıl ATO da Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen kitap fuarında Albayrak Medya bünyesindeki KETEBE Yayınevi 18-27 Ekim tarihleri arasında yazarları ve yepyeni eserleri ile okurları ile buluşuyor.

Mustafa Armağan Ankara Kitap Fuarı; 20 Ekim; Saat: 16-17.00 Konferans, 17.00-19.00 arasında da imza düzenleyecek.

Emin Gürdamur Ankara Kitap Fuarı: 20 EKİM Saat: 14.00-15.00

İsmail Kılıçaslan, Aykut Ertuğrul, Furkan Çalışkan, Ankara Kitap Fuarı; 27 Ekim; Saat: 15.00-16.00 Konferans, 16.00-17.00 saatleri arasında da birlikte imza düzenleyecekler.

Harun Sertel / Ketebe Yayınevi Ankara bölge sorumlusu
Uber için karar verildi

Uber için karar verildi

Haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.
Biz bu oyunu bozduk

Biz bu oyunu bozduk

Çavuşoğlu'ndan Meclis'e Barış Pınarı bilgilendirmesi: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı.
İhtimal vermek istemiyorum

İhtimal vermek istemiyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Havalimanında çalışana hakaretler yağdırmıştı.
Akar'dan<br>asker selamı

Akar'dan
asker selamı

​Grup toplantısı için salona girerken selamı çaktı.
Gerekirse 7 düveli<br>karşımıza alırız

Gerekirse 7 düveli
karşımıza alırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.
Havan saldırıları<br>neden engellenemiyor?

Havan saldırıları
neden engellenemiyor?

Uzmanlar, sınırdaki radarların nasıl çalıştığını anlattı.

'Cennete<br>davet edildiniz'

'Cennete
davet edildiniz'

​İsrail'de koalisyon kurabilmek için ilginç vaatler.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

​Twitter sansürü <br>bir 'siber savaş!'

​Twitter sansürü
bir 'siber savaş!'

​Twitter, Barış Pınarı Harekatını yazan Türk hesaplarını kısıtlıyor!
24 kişi tutuklandı

24 kişi tutuklandı

​Barış Pınarı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapmışlardı.
'Fırtına' gürlüyor

'Fırtına' gürlüyor

​Fırtına obüsleri, Barış Pınarı'nda teröristlerin korkulu rüyası oldu.
En azından Rusya gelene kadar dayanın

En azından Rusya gelene kadar dayanın

​ABD'den YPG/PKK'ya inşa ettiği devasa tünel itirafı.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.