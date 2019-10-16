Ketebe Yayınevi'nin yazarları ve yepyeni eserleri Ankara'da okurları ile buluşacak

Her yıl ATO da Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen kitap fuarında Albayrak Medya bünyesindeki KETEBE Yayınevi 18-27 Ekim tarihleri arasında yazarları ve yepyeni eserleri ile okurları ile buluşuyor.
Mustafa Armağan Ankara Kitap Fuarı; 20 Ekim; Saat: 16-17.00 Konferans, 17.00-19.00 arasında da imza düzenleyecek.
Emin Gürdamur Ankara Kitap Fuarı: 20 EKİM Saat: 14.00-15.00
İsmail Kılıçaslan, Aykut Ertuğrul, Furkan Çalışkan, Ankara Kitap Fuarı; 27 Ekim; Saat: 15.00-16.00 Konferans, 16.00-17.00 saatleri arasında da birlikte imza düzenleyecekler.