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Hayat

Sahneden düşerek yaralanan şarkıcı Kibariye'den sevenlerine mesaj var

Mersin'de sahne aldığı bir etkinlikte üzerine koşan hayranı nedeniyle düşerek, yaralanan şarkıcı Kibariye'nin tedavisi tamamlandı. Kaşında açık ve vücudunda sıyrıklar oluşan Kibariye, "Allah korudu. Sevenlerim merak etmesin, sağlık durumum gayet iyi" dedi.

12:51 . 10/05/2023 Çarşamba
DHA
Kibariye'nin sahneden düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Kibariye'nin sahneden düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Şarkıcı Kibariye, dün Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde düzenlenen ‘Romanlar Buluşması’ etkinliğine katıldı. Burada sahne alan Kibariye, şarkısını söylediği sırada bir hayranı sahneye atladı. Hayranının korumalar tarafından engellenmesi sırasında arada kalan Kibariye, aldığı darbeyle sahneden 2 metre yükseklikten yere düştü. Kibariye, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ayrıca, şarkıcının sahneden düşme anları ise konsere katılanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bugün taburcu olacak

Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, şarkıcısının taburcu olmasının ardından İstanbul'a döneceklerini belirterek, 
"Genel durumu iyi, dünden bu yana doktor kontrolü altında. Kaşında açılma vardı. Doktorlar müdahale etti. Vücudunda ise sıyrıklar oluştu. Bugün taburcu edilmesi bekleniyor"
dedi.
Geceyi hastanede müşahede altında geçiren Kibariye menajeri aracılığıyla sevenlerine,
"Allah korudu, merak etmesinler, sağlık durumum gayet iyi"
mesajı gönderdi.


#kibariye
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#hastane
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