Kıbrıs’ın anlatılmamış öyküsü: 'Gol Atan Cepheye' ekranlara geliyor

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı olan 2024’te ekrana gelecek 6 bölümlük belgesel serisi “Gol Atan Cepheye”, Ada’daki Türklerin topraklarını korumak ve haklı davalarını savunmak adına 1950’li yıllardan itibaren verdikleri mücadeleye, Rum işgali ve EOKA terörüne karşı örgütlenen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın futbol sahalarından cepheye uzanan savaşına odaklanıyor. Kıbrıs Türkleri Ada’nın İngiltere’ye devri ile başlayan uzun süreçte ilk olarak futbol sayesinde özgüvenlerini artırdılar. Çetinkaya’nın şampiyonluğu ve Türk futbolcularının başarıları Türklere büyük moral oldu. Yunanistan ve Rumların Ada’da Türkleri yok sayma politikalarına en güçlü cevap ise futboldan geldi. Sadece Kıbrıs’ta değil, Birleşmiş Milletler koridorlarında da, Türkler futbolla

“Biz buradayız ve var olmaya devam edeceğiz”