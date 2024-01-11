Kıbrıs’ın anlatılmamış öyküsü: 'Gol Atan Cepheye' ekranlara geliyor

TRT Belgesel, Kıbrıs Türklerinin haklı davasına ve varoluş mücadelesine dair iz bırakacak bir belgesel serisini ekranlara taşıyor. Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunda futbolun rolü, bu belgeselde ele alınıyor. Yakın tarihe yön veren bir futbol hikayesi “Gol Atan Cepheye”, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.
Futbol sahalarından cepheye uzanan savaşın öyküsü ekranlara gelecek
Araştırmacı ve Akademisyen Erdal Hoş’un anlatımıyla çekilen belgeselde, Kıbrıs Türk futbolunun şampiyon takımı Çetinkaya Spor ve çevresinde şekillenen direniş hareketi, TMT’nin gizli istihbarat faaliyetleri, çarpıcı olaylar, tanıklıklar, Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün liderlik rolleri ile Türkiye’nin verdiği destekler de ele alınıyor.
Yapımcılığını Volkan Kara’nın, yönetmenliğini ise Ömer Çapoğlu üstlendiği “Gol Atan Cepheye”, ilk bölümü “Başlama Vuruşu: Taksim” ile yarın akşam saat 20.00’de TRT Belgesel’de.