Kiğılı & Oktay Kaynarca İş Birliği ile     “Bize Yakışan” Koleksiyonun Reklam Filmi Yayında

Modaya yön veren şık tasarımlarıyla Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, erkek giyim trendlerinin belirleyicisi olmayı hedeflediği Oktay Kaynarca koleksiyonu ile yepyeni bir serüveni ekranlara taşıdı. Marka bir süredir sosyal medya hesaplarından yeni reklam filminin geleceğini #bizeyakışan etiketiyle duyuruyordu.

2 günde 4 farklı mekanda çekilen reklam filmi için, pandemi sürecinde hayatımıza giren yeni normal kavramına uygun bir set ortamı yaratıldı. Oktay Kaynarca, bu serüvende daha önce hiç görmediğimiz en eğlenceli halleriyle karşımıza çıkıyor. Hayatına renk katmak isteyen Kaynarca’nın farklı hobileri deneyimlediği filmde; kendisinin özel olarak seçtiği koleksiyonda yer alan birbirinden farklı kombinler izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Dünya modasındaki trendlerin hayat bulduğu koleksiyonda, klasiklerden vazgeçmeyenlerin de beğeneceği parçalar bulunuyor.

Kiğılı Ceo’su Hilal Suerdem “Oktay, cesareti, samimiyeti ve güçlü duruşuyla usta bir oyuncu. Bu özelliklerin markamızla bir araya gelmesinden ötürü oldukça mutluyuz. Buradan aldığımız ilhamla “bize yakışan” bir koleksiyon hazırladık. Türkiye’nin erkek giyim markası olarak her zaman öncü ve yenilikçi işler yapmaya devam edeceğiz.” diyerek devam eden iş birliğinden ve koleksiyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İşte tam benlik" diyeceğiniz Oktay Kaynarca’nın seçtiği koleksiyona Kiğılı mağazaları ve kigili.com’dan ulaşabilirsiniz.

REKLAM KÜNYESİ:

Reklamveren: Kiğılı

Reklamveren Yetkilileri: İlkay Keleş, Tolga Şaylıman, Ayşem Başhan

REKLAM

Dijital İletişim Ekibi: Yaşar Engin Ayan, Emine Akgün

Reklam Ajansı: Indie İstanbul

CCO: Mert Kunç, Güngör Türkömer

Yaratıcı Ekip: Ali Hikmet Yavuz, Gizem Oktay, Berna Ataç

Müşteri Direktörü: Burçin Şimşek

Müşteri İlişkileri: Sude Erdoğan, Ceylan Çalarkan

Müzik Yapım: Digihead, Levent Gündüz

Prodüksiyon Şirketi: Polpo Film

Yönetmen: Serkan Şedele

Görüntü yönetmeni: Soykut Turan

Filmin Youtube linki: