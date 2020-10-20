Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kiğılı & Oktay Kaynarca İş Birliği ile Bize Yakışan Koleksiyonun Reklam Filmi Yayında
AKTÜEL

Kiğılı & Oktay Kaynarca İş Birliği ile     “Bize Yakışan” Koleksiyonun Reklam Filmi Yayında

Kiğılı, Oktay Kaynarca ile özel iş birliği yaptığı koleksiyonunu yepyeni bir reklam filmiyle tanıttı.

Haber Merkezi Diğer
KİĞILI/OKTAY KAYNARCA
KİĞILI/OKTAY KAYNARCA

Modaya yön veren şık tasarımlarıyla Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, erkek giyim trendlerinin belirleyicisi olmayı hedeflediği Oktay Kaynarca koleksiyonu ile yepyeni bir serüveni ekranlara taşıdı. Marka bir süredir sosyal medya hesaplarından yeni reklam filminin geleceğini #bizeyakışan etiketiyle duyuruyordu.

2 günde 4 farklı mekanda çekilen reklam filmi için, pandemi sürecinde hayatımıza giren yeni normal kavramına uygun bir set ortamı yaratıldı. Oktay Kaynarca, bu serüvende daha önce hiç görmediğimiz en eğlenceli halleriyle karşımıza çıkıyor. Hayatına renk katmak isteyen Kaynarca’nın farklı hobileri deneyimlediği filmde; kendisinin özel olarak seçtiği koleksiyonda yer alan birbirinden farklı kombinler izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Dünya modasındaki trendlerin hayat bulduğu koleksiyonda, klasiklerden vazgeçmeyenlerin de beğeneceği parçalar bulunuyor.

Kiğılı Ceo’su Hilal Suerdem “Oktay, cesareti, samimiyeti ve güçlü duruşuyla usta bir oyuncu. Bu özelliklerin markamızla bir araya gelmesinden ötürü oldukça mutluyuz. Buradan aldığımız ilhamla “bize yakışan” bir koleksiyon hazırladık. Türkiye’nin erkek giyim markası olarak her zaman öncü ve yenilikçi işler yapmaya devam edeceğiz.” diyerek devam eden iş birliğinden ve koleksiyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İşte tam benlik" diyeceğiniz Oktay Kaynarca’nın seçtiği koleksiyona Kiğılı mağazaları ve kigili.com’dan ulaşabilirsiniz.

REKLAM KÜNYESİ:

Reklamveren: Kiğılı

Reklamveren Yetkilileri: İlkay Keleş, Tolga Şaylıman, Ayşem Başhan

Dijital İletişim Ekibi: Yaşar Engin Ayan, Emine Akgün

Reklam Ajansı: Indie İstanbul

CCO: Mert Kunç, Güngör Türkömer

Yaratıcı Ekip: Ali Hikmet Yavuz, Gizem Oktay, Berna Ataç

Müşteri Direktörü: Burçin Şimşek

Müşteri İlişkileri: Sude Erdoğan, Ceylan Çalarkan

Müzik Yapım: Digihead, Levent Gündüz

Prodüksiyon Şirketi: Polpo Film

Yönetmen: Serkan Şedele

Görüntü yönetmeni: Soykut Turan

Filmin Youtube linki:

Abone Ol Google News
Ağır hasta sayısı yükseldi

Ağır hasta sayısı yükseldi

Türkiye'nin son koronavirüs tablosu açıklandı.
Eğitimde yeni kararlar

Eğitimde yeni kararlar

Üniversite öğrencileri için STAR başlıyor.
Sekiz ayın zirvesinde

Sekiz ayın zirvesinde

Yurt içi piyasalarda pozitif ayrışma.
İzin uygulaması <br>uzayacak mı?

İzin uygulaması
uzayacak mı?

​AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan açıklama.
"Evi renk olsun diye yaktım"

"Evi renk olsun diye yaktım"

​İtfaiye yangını güçlükle söndürdü, alay edercesine ifade verdi.
Şoför faciayı önledi

Şoför faciayı önledi

​İstediği yerde inemeyen yolcu otobüsün frenine bastı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Akşener'in iddialarına yanıt.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.