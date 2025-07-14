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Kilosu 3 liradan satılan 17 ton karpuz 2 saatte tükendi

Kilosu 3 liradan satılan 17 ton karpuz 2 saatte tükendi

10:2714/07/2025, Pazartesi
IHA
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Karpuz tezgahı vatandaşın adeta akınına uğradı.
Karpuz tezgahı vatandaşın adeta akınına uğradı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kurulan pazarda kilosu 3 liradan satılan 17 ton Salihli karpuzu 2 saatte tükendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinden getirdiği karpuzları Hisarcık pazarında kilosu 3 liradan satışa sunan Hüseyin Altın, "Salihli'de tarladan 1,5 liraya satın aldığım karpuzun nakliye maliyeti kiloda 260 kuruş oldu. Biz de piyasada 7-10 lira arasında satılan karpuzu halkımızın daha ucuza yemesi için pazarda 3 liradan satışa sunduk. Karpuz tezgahımız vatandaşın adeta akınına uğradı. 17 ton karpuz yaklaşık 2 saatte tükendi" dedi.





#kütahya
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