Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan albino hastası genç gündemde: 500 bin liralık soruyu açtırdı

Yarışmacı bu hastalığıyla nasıl başa çıktığına da değindi. Erdoğan, "Bana uzaylı muamelesi yapıyorlardı. Ben okulda hakkımı çok korudum. Bu hastalığın nedeni pigment eksikliğinden kaynaklanıyor. Çocukken sıkıntı çektim ama şu an memnunum. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.