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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan albino hastası genç gündemde: 500 bin liralık soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan albino hastası genç gündemde: 500 bin liralık soruyu açtırdı

08:3312/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma her hafta Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor.
Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma her hafta Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Yarışmaya katılan albino hastası Yasin Erdoğan, büyük ödüle iki adım kala 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. İşte 500 bin TL değerindeki soru!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma, yine yarışmacıların başarılı performansıyla ilgi topladı. Yarışmaya katılan albino hastası Yasin Erdoğan, başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer aldı.


"ÇOCUKKEN SIKINTI ÇEKTİM"

Yarışmacı bu hastalığıyla nasıl başa çıktığına da değindi. Erdoğan, "Bana uzaylı muamelesi yapıyorlardı. Ben okulda hakkımı çok korudum. Bu hastalığın nedeni pigment eksikliğinden kaynaklanıyor. Çocukken sıkıntı çektim ama şu an memnunum. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.


500 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRMAYA HAK KAZANDI

300 bin TL değerindeki 10'uncu soruya kadar başarıyla gelen yarışmacı, 500 bin TL'lik soruyu açtırmaya da hak kazandı. ''Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?'' sorusuyla karşı karşıya kalan Erdoğan, cevap vermeyerek 300 bin liralık ödülle yarışmadan ayrıldı.




SORUNUN DOĞRU CEVABI C ŞIKKI: ÇAY


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