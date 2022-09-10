Kimlikle seyahat Balkan turuna ilgiyi arttırdı

Kimlikle seyahatin başlaması Bosna Hersek ve Sırbistan uçak bileti aramalarını çoğalttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içi yaptığı ziyaretler sırasında varılan anlaşmayla Türk vatandaşlarına Sırbistan'a kimlikle seyahat edebilme imkanı tanındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in de pasaport ve vize olmadan ziyaret edilebilecek ülkeler arasına gireceği ve konuya ilişkin gerekli protokol işlemlerinin yakın zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi.

Mostar

UÇAK BİLETİ ARAYAN SAYISI 15’E KATLANDI

Yurt dışına gitmek isteyenlerin en çok vakit harcadığı konuların başında pasaport ve vize işlemleri geliyor. Ancak bazı ülkelere pasaport ve vizesiz Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı ile girilebiliyor. Sırbistan ile protokol imzalanması ve Bosna Hersek'e de yakın zamanda kimlikle seyahat döneminin başlayacağının açıklanması, bu iki ülkeye seyahati planlayanların sayısını artırdı. Enuygun.com’un verilerine göre, Erdoğan’ın Balkan turuyla alınan kararların ardından Sırbistan'daki şehirler için uçak bileti aramaları 5 kat, Bosna Hersek'teki şehirler için uçak bileti aramaları ise 15 kat arttı.

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SIRBİSTAN’A KİMLİKLE SEYAHAT

Geçtiğimiz birkaç güne kadar vizesiz ziyaret edilebilen Sırbistan, Türkiye ile karşılıklı olarak seyahatlerde pasaportu da kaldırdı. Dolayısıyla artık yeni kimlik kartları ile Sırbistan'a gitmek mümkün olabilecek. Ülkenin başkenti Belgrad, tarihi değerleri ve kültürel çeşitlilikleriyle de oldukça sevilen bir rota. Eski ve yeni olarak ikiye ayrılan Belgrad'da her bütçeye uygun oteller var.

Belgrad

ÇOK YAKINDA BOSNA HERSEK

Daha önce vizesiz ancak pasaportla seyahat edilebilen Bosna Hersek, yeni alınan karara göre pasaportsuz, yalnızca kimlikle gidilebilen ülkelerden olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, konuya ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından Bosna Hersek'e de kimlikle seyahat dönemi başlayacak. Bosna Hersek; müzeleri, tarihi ve kültürel yerleri ile oldukça ünlü. Özellikle Saraybosna ve Mostar en ünlü şehirleri. Etrafı Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile çevrili olan Bosna Hersek tarihi yerlerinin yanı sıra doğası ile de dikkat çekiyor.

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DÜNYA Kapı açan kimlik: Kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler