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Hayat Kimsesiz çocuklar yararına verdiği konserlerle takdir topluyor
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KÜLTÜR SANAT

Kimsesiz çocuklar yararına verdiği konserlerle takdir topluyor

Lise öğrencisi İbrahim Cem Yıldırım, piyanosuyla bir yandan beste yapıyor, bir yandan da kimsesiz çocuklar yararına verdiği konserlerle takdir topluyor.

Haber Merkezi AA
İbrahim Cem Yıldırım
İbrahim Cem Yıldırım

Satrançla ilgilenirken her turnuvada hırs yaptığını ve kendini daha rahatlatıcı bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünen Yıldırım, piyanoyla ilgilenmeye başladı.

Yıldırım, Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi korosuyla Makedonya ve Almanya'da da sahne alırken, 2 yıldır kimsesiz çocuklar için piyano konseri veriyor. Genç piyanist Yıldırım, yaptığı açıklamada, piyano çalmanın hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Yıldırım, piyano eğitmeni Viktoriya Tüfekçi'nin desteğiyle piyanoyu kısa sürede öğrendiğini ifade ederek, "Uzun süre satrançla ilgilendim. Sürekli turnuvalara gidiyordum. Biraz hırs yaptım ve bundan dolayı satrancı bırakmam gerektiğine karar verdim. Beni daha rahatlatıcı bir şeye ihtiyacım vardı. Satrancı bıraktım 9 yaşında evde hazır piyano vardı ağabeyim ve ablam da piyanoyla ilgilendi daha önce. Ben de piyanoya başlamaya karar verdim. Ondan sonra hiç bırakmadım" diye konuştu.

Fazıl Say çok sevdiği bir sanatçı

Piyanonun duygularını dışa vurmak istediğinde kullandığı bir enstrüman olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

  • "Piyano öğrenmem zor olmadı çok iyi bir hocayla başladım piyanoya. Hocam piyanoyu sevdirdi. Piyanoyu eğlenerek öğretti bana o yüzden piyanoya küçük yaştan bağlandım. Liseyi bitirdikten sonra konservatuvar okumak istiyorum. Fazıl Say'la da tanışmak istiyorum. Fazıl Say çok sevdiğim bir sanatçı. Parçalarını da çalıyorum konserimde. Kendisiyle tanışmak isterim. Kendisi gibi yurt dışında da konserler vermek isterim."

Yıldırım, 2 yıldır kimsesiz çocuklar için piyano konseri vererek onlara maddi destek sağladığını aktararak, "Piyano çalarken yaşadığım her şeyi orada atıyormuşum gibi hissediyorum. Çok fazla duygu yaşıyorum ve piyano olmadan bunları belirtmem benim için zor. Gelecek yıl da İstanbul'da konser vermeyi planlıyorum" diye konuştu.

Piyano öğretmeni Viktoriya Tüfekçi de İbrahim Cem'in özel bir çocuk olduğunu ve böyle çocuklara sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, ileride Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil edeceğini aktardı.

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