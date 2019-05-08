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Hayat Gagabuluta aynı suçtan ikinci kez dava açıldı
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Gagabulut'a aynı suçtan ikinci kez dava açıldı

Gagabulut'a aynı suçtan ikinci kez dava açıldı

İzmir'de sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, 17 yaşındaki 2 kız çocuğunu da kullanarak uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Haber Merkezi DHA
'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ
'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ

Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip, uygunsuz görüntülerini çeken ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, tepki gösterdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. 'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Bulut Altuğ ile görüntüleri çeken F.B.B. gözaltına alındı. Altuğ tutuklanırken, görüntüleri çeken F.B.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Bulut Altuğ, 15 yaşından küçük 2 çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl, 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen Altuğ'a ayrıca 1000 gün karşılığı 20 bin TL adli para cezası verildi. Tutuksuz sanık F.B.B. de 15 yaşından küçük 2 çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçunda her mağdur için 4'er yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 'Müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan beraat edilen F.B.B., kararın kesinleşmesi halinde tutuklanarak, cezaevine konulacak.

Aynı suçtan ikinci kez dava açıldı

Bulut Altuğ'un aynı tarihlerde Alsancak'ta 17 yaşındaki kız çocukları K.K. ile E.S.Y. para karşılığı birbirleriyle uygunsuz görüntülerini çekmeye ikna ettiği ortaya çıktı. Altuğ ile kızların görüntülerini çeken F.B.B. ve sosyal medya fenomeninin yaptığı yarışmada erkek çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen H.S.G. hakkında dava açıldı. izmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Altuğ, diğer suçtan dolayı cezasını çektiği cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar F.B.B., H.G.Y., mağdur K.K., taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli hazır bulundu.

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Altuğ: Kendileri istedi

Sanık Altuğ ise kızların oyununa kendilerinin katılmak istediklerini iddia ederek, "Ceza aldığım dosyadaki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ödül amaçlı videolar çektiğim doğrudur. Öpüşme oyununu oynamak için kendileri bana ulaştılar. Yalvarır derecesinde yapmak istediklerini söylediler. Kendilerini zorlamadım. İkisinin de 17 yaşında olduğunu biliyordum. Görüntüleri sosyal medyada paylaştım ancak suç olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Tutuksuz sanıklardan F.B.B., arkadaşı Altuğ'un, sosyal medya üzerinden kazandığı parayı yardıma muhtaç çocuklara dağıttığını bu amaçla kendisinin görüntüleri çektiğini öne sürüp, suçlamaları kabul etmedi.

Bakanlık müdahil oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli de bakanlık olarak davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Melli'nin katılma talebinin kabul edilmesine, duruşmaya gelmeyen mağdurlar E.S.Y. ve E.U.'nun sanıklardan şikayetçi olup olmadıklarının sorulması için bir sonraki celse hazır bulundurulmalarına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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