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Hayat Reynmen Derdim Olsun şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı
AKTÜEL

Reynmen Derdim Olsun şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı

Reynmen Derdim Olsun şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı

Derdim Olsun şarkısıyla milyonlarca izlenme sayısına ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, şarkısından ne kadar kazandığını sosyal medya hesabına yüklediği videoyla açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş.
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş.

Sosyal medya hesabından takipçilerine özel soru cevap etkinliği düzenleyen Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, bir takipçisinin "Derdim Olsun şarkısından ne kadar para kazandın?" sorusuna şu şekilde cevap verdi.

  • "Derdim Olsun'dan bir kuruş para kazanmadım. Bağlı olduğum şirket parayı bana vermemeyi tercih etti. Zaten parayı alsaydım LÖSEV'e bağışlayacaktım."


Peygamberimiz yerini gösterdi: Sultan Süleyman yaptı Mimar Sinan şahit oldu
FOTOĞRAF 12
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Mimar Sinan’ın su hizmetlerini yürüttüğü sırada, onun isminin tarihteki yerini tâyin edecek bir eserin inşâ emri de Kânûnî tarafından kendisine verilmişti. Bu eser muhteşem Sü­ley­mâ­ni­ye olacaktı. Şöyle ki:
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Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman Han, bu câmi-i şerîfin inşasına karar verdiği zaman, bir gece rüyasında Allah Rasulü'nü (sav) gördü.
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Hazret-i Peygamber (sav), ona caminin nereye yapılacağını göstermekten başka, caminin iç ve dış unsurları hakkında da birtakım talimatlar verdi. Bunları:
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Minberi şuraya, mihrabı şuraya, kürsüyü de şuraya yapasınız!” şeklinde tafsîlatlı bir şekilde ifade buyurdu.
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Büyük bir heyecan ve sürurla uyanan Kanunî, alemlerin Efendisi’ne salevât getirerek gözyaşları içinde Cenâb-ı Hakk’a şükretti. Ertesi gün ilk iş olarak der­hal Hazret-i Peygamber'in işaret buyurduğu mahalleye giderek Mîmarbaşı Koca Sinan’ı oraya çağırdı ve buraya bir câmi-i şerîf yaptıracağını söyledi. Koca Sinan da, zaten bu teklifi bekliyormuşçasına Sul­tan’a:
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Devletlü Sul­tâ­nım! Camiyi bu yere şu minvâl üzere yaparız; mih­ra­bı şurada, minberi şurada, kürsüsü de şurada olur.” diyerek Kanûunî’ye rüyasında vakî olan Hazret-i Peygamber'in mü­barek ifadelerini tekrarladı.
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Bunun üzerine Kanunî, mütebessim bir şekilde Sinan’a bakarak: “Mîmarbaşı! Haberli gibisin!..” dedi.
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Koca Sinan, başını edeple önüne eğdi ve aynı rüyayı sadıkayı kendisinin de gördüğünü izhar sadedinde: “Sul­ta­nım! Sizin hemen arkanızda idim!..” dedi.
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Bu durum karşısında sürur ve heyecanı bir kat daha artan Kanunî, der­hal: “O hâlde tiz câmi-i şerifin inşası başlasın!” diye ferman eyledi.
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Zaten bu emri bekleyen Mîmarbaşı Koca Sinan, vakit geçirmeden hazırlıklarını tamamladı ve yüce mabedin inşasını, Şeyhülislâm Ebussuüd Efendi’nin temele ilk taşı koymasıyla başlattı. Eseri, devrin teknolojik yetersizliklerine rağmen yedi yılda tamamladı.
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Mabedin maliyeti, 59 milyon akçe (996.000 düka altını=400 milyon dolar) olarak zikredilmekte, külliyelerle beraber 3 milyar dolara mal olduğu beyan edilmektedir.
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Peygamberimiz yerini gösterdi: Sultan Süleyman yaptı Mimar Sinan şahit oldu
İstanbul'da yerini Peygamberimizin tayin ettiği ve Mimar Sinan'ın mimarlığını yaptığı cami günümüzde hala heybetini koruyor. Kanuni Sultan Süleyman ile Mimar Sinan'a gelen haber ile her şey değişiyor.

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