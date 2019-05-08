Reynmen Derdim Olsun şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı Reynmen Derdim Olsun şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı Derdim Olsun şarkısıyla milyonlarca izlenme sayısına ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, şarkısından ne kadar kazandığını sosyal medya hesabına yüklediği videoyla açıkladı.

Haber Merkezi 08 Mayıs 2019, 09:28 Son Güncelleme: 08 Mayıs 2019, 10:54 Yeni Şafak