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Hayat Mezuniyet balosu parasıyla laboratuvar kuran öğrencilere jest
AKTÜEL

Mezuniyet balosu parasıyla laboratuvar kuran öğrencilere jest

Kars'ta mezuniyet balosu için topladıkları paralarla bir ortaokula matematik laboratuvarı kuran üniversite öğrencilere bir iş insanı jest yaparak mezuniyet balosu düzenledi. Sezin Baran Korkmaz, Kars’ta bir otelde öğrenciler için balo düzenlerken, geceye de telekonferansla katıldı. Matematik laboratuvarı için teşekkür eden Korkmaz, her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Karslı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz
Karslı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu için topladıkları paralarla Dede Korkut Ortaokulu'na matematik laboratuvarı kurdu. Karslı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da desteğiyle geçtiğimiz günlerde matematik laboratuvarını hizmete açan öğrencilere balo jesti geldi.

Mezuniyet balosunun masraflarını üstlendi

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz, balo yapmak yerine laboratuvar kuran öğrencilerin mezuniyet balosunun tüm masraflarını üslendi. Sezgin Baran Korkmaz Vakfı'nın görevlendirdiği bir kişi mezuniyet balosu için gerekli hazırlıkları tamamlarken öğrenciler, Kars'ta bulunan bir otele balo için davet edildi.

Geceye telekonferansla katılan Sezgin Baran Korkmaz, öğrencilere anlamlı davranışları için teşekkür etti. Mezun olan öğrencileri kutlayan Korkmaz, Karslı bir ağabeyleri olarak yanlarında olacağını söyledi.

Kendilerinden bir eser kalması için laboratuvar kurmayı planladıklarını söyleyen öğrencilerden Yasemin Genç, "Matematik laboratuvarı yapmayı düşündük ve hamdolsun bunu yaptık. Her şey çok güzel devam etti ve Sezgin Bey bize dedi ki mezuniyet balonuzu da ben yapacağım. Bugünkü mezuniyet balomuzu düzenleyen ve organizasyonu gerçekleştiren kendisi. Bu vesile ile tekrardan bizlerin hayalini gerçekleştirdiği için Sezgin Baran Korkmaz beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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