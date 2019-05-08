Demet Şener İbrahim Kutluay hakkında nafaka için icra takibi başlattı Demet Şener İbrahim Kutluay hakkında nafaka için icra takibi başlattı İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya geldiler. İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken Nisan ayı nafakası olan 32 bin 500 TL'nin ödemediğini iddia eden Demet Şener icra takibi başlattı. İbrahim Kutluay da nafaka borcunun bulunmadığını, Şener'in hukuka aykırı ve kötü niyetli olarak icra takibi başlattığını belirterek, bunun durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Haber Merkezi 08 Mayıs 2019, 09:54 Son Güncelleme: 08 Mayıs 2019, 10:02 DHA