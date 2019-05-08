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Hayat Demet Şener İbrahim Kutluay hakkında nafaka için icra takibi başlattı
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Demet Şener İbrahim Kutluay hakkında nafaka için icra takibi başlattı

Demet Şener İbrahim Kutluay hakkında nafaka için icra takibi başlattı

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ve Demet Şener bu kez çocukların nafakası için karşı karşıya geldiler. İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu için ödemesi gereken Nisan ayı nafakası olan 32 bin 500 TL'nin ödemediğini iddia eden Demet Şener icra takibi başlattı. İbrahim Kutluay da nafaka borcunun bulunmadığını, Şener'in hukuka aykırı ve kötü niyetli olarak icra takibi başlattığını belirterek, bunun durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Kutluay ve Demet Şener
İbrahim Kutluay ve Demet Şener

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran İbrahim Kutluay, hakkında Demet Şener'in başlattığı icra takibinin durdurulmasını istedi. İbrahim Kutluay dilekçesinde Demet Şener ile boşanmalarının kesinleştiğini ve mahkemenin iki çocuğuna 16 bin 250'şer TL aylık nafaka ödenmesine karar verdiğini belirtti.

Kutluay, yargılama sürecinde ve boşanma kararı kesinleştikten sonra üzerine düşen nafaka ödemelerini düzenli ödediğini söylediği dilekçesinde nafakaları ödemesine rağmen eski eşi Demet Şener'in hakkında icra takibi başlattığını anlattı.

İcra takibinin durdurulmasını istedi

İbrahim Kutluay çocuklarının Nisan ayı nafakasını ödemesine rağmen Demet Şener'in İstanbul 18. İcra Müdürlüğü'nden 27 Nisan'da kendisine icra emrinin resmi olarak ulaştığını belirtti. Kutluay 1 Nisan'da çocukların okul aidatını ödediğini, kalan tutarı da Demet Şener'in hesabına 18 Nisan'da gönderdiğini dilekçesinde belirtti.

Ödeme yapılmasına rağmen söz konusu icra takibini Demet Şener'in hukuka ayrı ve kötü niyetli başlattığını dilekçesinde belirten İbrahim Kutluay, ilamlı icra takibinin durdurulmasını ve tarafına tebellüğ edilen icra emrinin de iptalini istedi.

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