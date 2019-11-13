Roma dönemine ait tarihi küp tarla sürerken gün yüzüne çıktı

İlim ve irfan kalesi: Mehmet Zahit Kotku

Bazı hayatlar vardır güneş gibidirler. Bazı hayatlar vardır ay gibidirler, dünya gibidirler. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri de işte o hayatlardan biridir. Bir çok hayata güneş gibi doğmuş, ay gibi aydınlatmış, o hayatlara yeni dünyalar kazandırmıştır. 3 yaşında annesini kaybeden, birçok imtihana göğüs geren Mehmet Hoca'nın hayatı bir cuma namazını Ayasofya Cami'de kıldıktan sonra değişti. Gümüşhânevî Dergahı'na düşen yolu, vefatına kadar derslere devam ettiği İskenderpaşa'ya vardı. Mütevazı anlamına gelen soy ismi, bir ömrün özeti gibiydi.



