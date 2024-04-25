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Hayat

Kırım Tatarlarının acısı sahnede

Kırım Tatarlarının 80 yıl önce yaşadığı acıyı anlatan “Hasret” adlı oyun, Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde bu ay sahnelenmeye başladı.

04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:14 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Eskişehir Kırım Derneği’nin katkılarıyla Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nca sahnelenen oyun, Kırım'da yaşayan Tatarların 14 Mayıs 1944'te Sovyet askerleri tarafından vagonlara bindirilmesi, yolculuk sırasında yaşananlar ve Tatarların yıllar sonra Kırım'a dönüşünü anlatıyor. Senaryosunu Derya Dobrişan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Elçin Elmalıoğlu Karaahmet'in üstlendiği tek perdelik oyunda Ceren Tüysüz, Ferhat Karataş, Hüseyin Demir, İpek Uzkalan ve Tuğçe Güney rol alıyor. Kırım Tatarlarının gündelik hayatlarına dair kültürel unsurların da işlendiği yapıtta, oyuncular çeşitli Tatar ağıtları, deyimleri ve tekerlemeleriyle dönemin ruhunu sahneye taşıyor. İsmail Gaspıralı gibi Tatar tarihinde öne çıkan isimlerin hatırlatıldığı oyunda, seyircileri anlatıya dahil edebilmek için sahne dışında bulunan farklı yollar da kullanılıyor.



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