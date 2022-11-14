Hayat Kırmızı Yelek bu kez baş köşede
KÜLTÜR SANAT

“Kırmızı Yelek” bu kez baş köşede

Beyoğlu’nun yeni kültür sanat mekânı Artizan, ilk sanat etkinliğini Kızılay Sanat işbirliği ile gerçekleştirdi. Ressam Genco Demirer’in çalışmalarından oluşan “Kırmızı Yelek” sergisi, Artizan’da açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
“Kırmızı Yelek” bu kez baş köşede
​“Kırmızı Yelek” bu kez baş köşede.

Beyoğlu’nun yeni kültür sanat mekânı Artizan, ilk sanat etkinliğini Kızılay Sanat işbirliği ile gerçekleştirdi. Ressam Genco Demirer’in çalışmalarından oluşan “Kırmızı Yelek” sergisi, Artizan’da açıldı. Kızılay’ın gönüllü faaliyetlerini konu alan sergi, ilhamını Hilal-i Ahmer kartpostalları için resim çizen ressamlardan aldı. Sergide, Demirer’in Kızılay gönüllü çalışmalarını kendi dijital özgün üslubuyla yorumladığı 22 eseri yer alıyor. Sergide, kırmızı yelekli portreler, yangın, sel, deprem, gibi birçok farklı afet alanında çalışan gönüllüleri resmeden eserlerin yanı sıra Kızılay’a ismini veren Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırmızı Yelekli resmi de yer alıyor. 30 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak sergideki eserlerin satışından elde edilecek maliyet dışı gelir Kızılay’a bağışlanacak.

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