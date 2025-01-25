'Kırtasiyeden al gel olmayacak' devri kapanıyor: e-Devlet'e yeni işlem geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yargı Reformu'nu duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası konu ile ilgili ayrıntılar da belli olmaya başladı. Özellikle vatandaşların mağduriyetinin yoğun olduğu senet dolandırıcılığı için de yeni adımların atılmasına karar verildi.









HUKUKİ GÜVENLİK SAĞLANACAK

Adalet Bakanlığının hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, ‘Hukuki güvenliğin artırılması için bono evrakının kayıt altında üretilmesi sağlanacaktır’ hedefine yer verildi. Buna göre, senetler için de hukuki güvenliğin sağlanması için hukuki bir kayıt sisteminin oluşturulması konuşuluyor.









SENET E-DEVLET ÜZERİNDEN OLABİLİR

Senetlerde hukuki güvenliğin sağlanması için filigranlı olarak üretimi, merkez bankasının veya başka bir kuruluşa bu konuda yetki verilmesi, e-Devlet üzerinden işlem yapılması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.





Bakanlık kaynakları konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Burada amaç vatandaşın istismarının önüne geçilmesi. Çeki her yerde bulamıyorsunuz. Artık senet de böyle olacak. Bu konuda çok mağduriyetler oluşuyor. Vatandaşın dolandırılmasının önüne geçilecek. Kırtasiyeden al gel, doldur imzala olmayacak. Senetlerin hukuki güvenirliği için bir sistem kurulması ve bu tip evrakların kayıt altına alınması için çalışma yapılıyor. Teknik detaylar tamamlandıktan sonra, kanuni düzenlemeler kısa süre içinde Meclis’ten geçirilecek”



