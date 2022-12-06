Kısa’dan Hisse’de ödül coşkusu

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından yedinci kez düzenlenen “Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”nde 11 dalda ödüller sahiplerini buldu. Festivalde “Larva” filmiyle Volkan Güney Eker “En İyi Deneysel”, “Özür” ile Murat Can Yağbasan “En İyi Animasyon”, “Arayış” ile Orhan Dede “En İyi Belgesel” ve “Babamın Öldüğü Gün” ile Emre Sefer “En İyi Kurmaca” ödülünü aldı. Belgesel kategorisinde “Arayış” ile Ömer Güler, Metin Erksan adına verilen “Genç Öncüler Özel Ödülü”, Muaz Güneş ise “Hayırlı Olsun Ziyareti” projesiyle “İstanbul Sinema Evi Kısa Film Yapım Desteği” ödülüne layık görüldü. Lise kategorisinde Esranur Öztel’in “Pembe Yalanım” adlı filmi birinciliğe layık görüldü.

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