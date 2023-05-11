Kitabeyi ‘ikinci’ el diye satacaktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan A.D, internet üzerinden faaliyet gösteren ikinci el satış sitesinde “antika yazılı taş” başlığıyla bir ilan verdi. Kültür varlığının "sahibinden" ve "ikinci el" olduğunu iddia eden A.D, kitabeye 20 bin lira fiyat belirledi. Durumu fark eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, el koyduğu eseri Elbistan Müzesi Müdürlüğüne teslim etti. Yapılan incelemede, altı satırdan oluşan kitabenin, "1835-1836" tarihli bir çeşmeye ait olduğu belirlendi.