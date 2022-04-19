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Hayat Kitap Hediye Günü kutlandı
KÜLTÜR SANAT

Kitap Hediye Günü kutlandı

Herkese Kitap Vakfı tarafından başlatılan ve her yıl nisan ayının 3. pazarı kutlanan “Kitap Hediye Günü” bu yıl Miniatürk ve İstinye Park AVM’de yapılan törenlerle kutlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kitap Hediye Günü kutlandı
“Kitap Hediye Günü”

Herkese Kitap Vakfı tarafından başlatılan ve her yıl nisan ayının 3. pazarı kutlanan “Kitap Hediye Günü” bu yıl Miniatürk ve İstinye Park AVM’de yapılan törenlerle kutlandı. Miniatürk bahçesinde bulunan ve dalları kitaplarla süslenmiş “Kitap Ağacı” altında toplanan çocuklara kitap hediye edildi. Öğleden sonra İstinye Park AVM’de “Yazarlar Buluşması” ile devam eden kutlamada ziyaretçilere binlerce kitap hediye edildi. Herkese Kitap Vakfı tarafından çocuklar için özel olarak besteletilen “Kitap Hediye Günü Marşı” AVM içinde çalarken yazarlar, Vakfın getirdiği kitapları ziyaretçilere hediye etti.

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