Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Kitaplar yuvaya dönüyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Dini yayınlar fuarı yeniden Sultanahmet’te

Kitaplar yuvaya dönüyor

Ekrem İmamoğlu’nun ilk işlerinden biri, Dini Yayınlar Fuarı’nın Sultanahmet’te kurulmasını yasaklamak olmuştu. İmamoğlu’nun mazbatasının geri alınmasının ardından İBB’ye Başkan Vekili olan Vali Ali Yerlikaya’nın ilk işi de fuarın 37 yıldır olduğu gibi Sultanahmet’te açılması için talimat vermek oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dini Yayınlar Fuarı Sultanahmet’te
Dini Yayınlar Fuarı Sultanahmet’te

Mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu’nun engeline takılan “Dini Yayınlar Fuarı” 37 yıldır olduğu gibi, yine Sultanahmet’te açılacak. İBB Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ali Yerlikaya, fuarın yeniden aynı yerinde açılması için talimatı verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nca 37 yıldır Sultanahmet’te kurulan “Dini Yayınlar Fuarı’nın” bu yıl da aynı yerinde açılacak. Mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu’nun engeline takılan fuar, İçişleri Bakanlığınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yeniden aynı yerinde kurulacak.

OLMASI GEREKEN OLDU

“Dini Yayınlar Fuarı”nı Fatih Camisi avlusunda açmak için hazırlıklarını sürdürürken İBB’den dün gece itibarıyla kendilerine Sultanahmet’te fuarın kurulabileceği bilgisinin verildiğini aktaran Vakıf Fuarcılık Genel Müdürü Yasin Uğraş, “İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanımızı aramış. Bunun sonucunda ben görevlendirildim ve İstanbul’a geldim. Bu konuyu netleştireceğiz” dedi.

Fuarın, 37 yıldır yapıldığı yerde tekrar yapılmasına yönelik kararın kendilerine bildirildiğini vurgulayan Uğraş, “Evet şifahi bir olur var. Ama bunu yazıya dökmemiz lazım. Bunu netleştirip yolumuza devam edeceğiz. Sultanahmet Camisi’nin avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tadilat var. Onun için aynı noktada olmaz. Ancak geçen yıl açtığımız ya da Sultanahmet Meydanı’nda gösterilecek yere kurulacak çadırda fuarımızı başlatırız. Ne zaman başlayacağına ilişkin ise bir tarih veremem. Çünkü çadırın kurulmasına bağlı” diye konuştu.

REKLAM

AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da kitap fuarının aynı yerde açılacağına ilişkin resmi Twitter hesabında “Olması gereken oldu. 37 yıldır Sultanahmet Camisi avlusunda yapılan Dini Yayınlar Fuarı, bu ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacak.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İZİN VERMEMİŞTİ

  • Ekrem İmamoğlu, 37 yıldır Sultananmet’te kurulan “Dini Yayınlar Fuarı”nın aynı yerde hizmet vermesini onaylamamış ve yasak kararının mevcut yönetimin önerisi üzerine alındığını ileri sürmüştü. İmamoğlu’nun YSK kararıyla başkanlıktan alınmasının ardından İBB yönetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile temasa geçerek fuarın Sultanahmet’te açılabileceğini bildirdi.

Kandil’i PKK’nın başına siz yıkacaksınız
GÜNDEM
Kandil’i PKK’nın başına siz yıkacaksınız

YSK milletin yüreğine su serpti
SEÇİM
YSK milletin yüreğine su serpti
Dolara karşı yeni hamle

Dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
18 yaşını doldursalar bile...

18 yaşını doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHPli vekilkürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.
23 Haziran'dan<br>sonra işgal...

23 Haziran'dan
sonra işgal...

​Ruşen Çakır önce 'işgal' dedi sonra düzeltti.
İlk dava yarın

İlk dava yarın

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor.
Ültimatomu reddetti

Ültimatomu reddetti

​Dört Avrupa ülkesinden İran mesajı.
Kapanış<br>saatlerini uzattılar

Kapanış
saatlerini uzattılar

Alışveriş merkezleri için Ramazan kararı.
KKTC'de<br>hükümet krizi

KKTC'de
hükümet krizi

​Başbakan Erhürman istifasını Cumhurbaşkanına sundu.
Türkiye için<br>hayati proje

Türkiye için
hayati proje

50 şehri kapsayan asrın projesi tamamlanıyor.
ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

​Dışişleri: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli.
İptal için<br>15 gününüz var

İptal için
15 gününüz var

Oy vermek için tatil planını değiştirecekler dikkat!
Otomobilde<br>kampanya ayı

Otomobilde
kampanya ayı

​Birbirinden cazip fırsatlarla alım imkanı sunuluyor.
Madem 'çete' <br>niye başvurdun

Madem 'çete'
niye başvurdun

CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği YSK'ya gitti.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

​G.Saray'da Babel'in ardından bir transfer daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.