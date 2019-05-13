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Hayat Kivi tok tutuyor
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AKTÜEL

Kivinin faydaları nelerdir?

Kivi tok tutuyor

Tezgahlarda kilosu 7 TL’den satılan kivinin, sahurda yendiğinde kişileri gün boyu tok tutmaya büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Haber Merkezi IHA
C vitamini içeriği ile bilinse de, kivi aynı zamanda önemli miktarda potasyum içerir.
C vitamini içeriği ile bilinse de, kivi aynı zamanda önemli miktarda potasyum içerir.

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarını süsleyen kiviye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, vitamin deposu olan kivinin sahurda yendiğinde gün boyu tok tuttuğu öğrenildi. Kivi satıcısı Hasan Sorgun, bir beslenme ve diyet uzmanının yazısında kahvaltıda yumurta ve kivi yenmesinin sahurda yenildiğinde gün boyu tok tuttuğunu okuduğunu söyledi.
Kivinin vitamin deposu olduğunu sözlerine ekleyen Sorgun, “Şu an kivinin kilosunu 7 TL’den satıyoruz. Kiviyi genelde çocuklu anneler tercih ediyor. Son günlerde kivinin sahurda tüketilmesi gün boyu tok tutmaya iyi geliyor haberleri ardından satışlarımız da değişti. Bizler de artık sahurda kivi tüketmeye başladık. Kivi sağlık açısından çok yararlı bir meyve. Ayrıca kivi C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır” dedi.

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