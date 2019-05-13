Kivi tok tutuyor

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarını süsleyen kiviye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, vitamin deposu olan kivinin sahurda yendiğinde gün boyu tok tuttuğu öğrenildi. Kivi satıcısı Hasan Sorgun, bir beslenme ve diyet uzmanının yazısında kahvaltıda yumurta ve kivi yenmesinin sahurda yenildiğinde gün boyu tok tuttuğunu okuduğunu söyledi.

Kivinin vitamin deposu olduğunu sözlerine ekleyen Sorgun, “Şu an kivinin kilosunu 7 TL’den satıyoruz. Kiviyi genelde çocuklu anneler tercih ediyor. Son günlerde kivinin sahurda tüketilmesi gün boyu tok tutmaya iyi geliyor haberleri ardından satışlarımız da değişti. Bizler de artık sahurda kivi tüketmeye başladık. Kivi sağlık açısından çok yararlı bir meyve. Ayrıca kivi C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır” dedi.

FOTOĞRAF 6 ​Her defasında Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret eden Barbaros Şansal'ın hedefinde bu kez Ramazan orucu vardı. Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini ''Belçika Brüksel için: Okundu'' notuyla paylaşarak, Ramazan'la ve Müslümanlarla dalga geçti. Sosyal medya kullanıcılarından Şansal'ın paylaşımına tepkiler çığ gibi büyürken Şansal'ın takipçileri de paylaşımın yorum kısmından alay etmeyi sürdürdü. Barbaros Şansal'ın yaptığı paylaşım. Şansal'ın paylaşımı sonrası takipçileri de Müslümanlarla ilgili çirkin ifadeler kullandı. Barbaros Şansal rezalete doymuyor: Türkiye'den sonra Ramazan'a da dil uzattı Türkiye'ye ettiği hakaretler ile gündemden düşmeyen Barbaros Şansal'ın hedefinde bu kez Ramazan ve Müslümanlar vardı. BiP'te paylaş

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