|
Hayat

'Kızamıktan ölüm yok'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölüm olmadığını açıkladı. Koca, son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak kızamıkta bir artış yaşandığını ancak kızamığa bağlı bir ölümün söz konusu olmadığını kaydetti.

04:00 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, titizlikle süren aşılama çalışmalarına vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, titizlikle süren aşılama çalışmalarına vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde kızamık vakalarında artış olduğunu ancak buna bağlı ölümler yaşanmadığını söyledi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle şu önemli bilgiye dikkat çekmek istiyoruz: Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyrukludur. Bilindiği gibi, sağlık çalışanlarımızın ilgili programa bağlı olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak, son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir” dedi.

AŞILAMA ORANI %95’İN ÜZERİNDE

Kovid-19 pandemisi döneminde artış gösteren aşı reddi kampanyalarına rağmen, sağlık çalışanlarının çabaları sonucunda çocukların Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak (KKK) aşı kapsayıcılığının ülke genelinde yüzde 95’in üzerinde tutulduğunu kaydeden Koca, “Bilimsel veriler, kızamık vakalarının görüldüğü dönemlerde aşı takvimine titizlikle uyulmasının yararına işaret etmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kızamık vakalarında artış olması üzerine ülkenin çeşitli üniversitelerinde görevli bilim adamlarından oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu ve Kızamık Doğrulama Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda, İstanbul’dan başlayarak tüm illerde 2023 yılının Ocak ayından itibaren yoğun kontrol stratejilerinin uygulamaya konulduğunu vurgulayana Koca, şunları kaydetti: “Bu kontrol stratejileri çerçevesinde; tüm vakaların temaslıları (ev, okul, iş yeri ve hastane) tespit edilmekte, temas sonrası profilaksi çalışmaları yürütülmekte ve temaslılar en uzun kuluçka süresi boyunca izlenmektedir. Vaka görülen yerlerde saha çalışmaları ile aktif vaka aranmakta, tespit edilen eksik aşılı ve aşısız çocuklar saha ekiplerince aşılanmaktadır. Sağlık teşkilatımız bu konuda uluslararası normlar çerçevesinde gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Kamuoyu yapılan açıklamanın vereceği emniyet duygusu içinde olmalı ve aşılanma için gerekli hassasiyet gösterilmelidir.”



#Kızamık
#Sağlık
#Aşı
#Fahrettin Koca
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ölen babadan kızına maaş ne kadar 2023?