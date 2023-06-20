'Kızamıktan ölüm yok'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde kızamık vakalarında artış olduğunu ancak buna bağlı ölümler yaşanmadığını söyledi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Öncelikle şu önemli bilgiye dikkat çekmek istiyoruz: Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyrukludur. Bilindiği gibi, sağlık çalışanlarımızın ilgili programa bağlı olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak, son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir” dedi.

Kovid-19 pandemisi döneminde artış gösteren aşı reddi kampanyalarına rağmen, sağlık çalışanlarının çabaları sonucunda çocukların Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak (KKK) aşı kapsayıcılığının ülke genelinde yüzde 95’in üzerinde tutulduğunu kaydeden Koca, “Bilimsel veriler, kızamık vakalarının görüldüğü dönemlerde aşı takvimine titizlikle uyulmasının yararına işaret etmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kızamık vakalarında artış olması üzerine ülkenin çeşitli üniversitelerinde görevli bilim adamlarından oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu ve Kızamık Doğrulama Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda, İstanbul’dan başlayarak tüm illerde 2023 yılının Ocak ayından itibaren yoğun kontrol stratejilerinin uygulamaya konulduğunu vurgulayana Koca, şunları kaydetti: “Bu kontrol stratejileri çerçevesinde; tüm vakaların temaslıları (ev, okul, iş yeri ve hastane) tespit edilmekte, temas sonrası profilaksi çalışmaları yürütülmekte ve temaslılar en uzun kuluçka süresi boyunca izlenmektedir. Vaka görülen yerlerde saha çalışmaları ile aktif vaka aranmakta, tespit edilen eksik aşılı ve aşısız çocuklar saha ekiplerince aşılanmaktadır. Sağlık teşkilatımız bu konuda uluslararası normlar çerçevesinde gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Kamuoyu yapılan açıklamanın vereceği emniyet duygusu içinde olmalı ve aşılanma için gerekli hassasiyet gösterilmelidir.”