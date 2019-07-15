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Klasik Araba Festivali

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen Klasik Araba Festivali yoğun ilgi gördü.

Haber Merkezi AA
7'den 70'e her yaştan insan klasik arabalara yoğun ilgi gösterdi.
7'den 70'e her yaştan insan klasik arabalara yoğun ilgi gösterdi.

Ünye Belediyesi ve Ünye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin desteğiyle, ilçede 24 yıldır taksi şoförlüğü yapan klasik araç meraklısı Hasan Özkan öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde, 1950 ve 1960 yıllarına ait 50 klasik araç yer aldı.

Festivale katılan klasik araç tutkunları ilgiyle araçları inceledi. Meraklılarına nostalji yaşatan festivalde vatandaşlar, araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Hüseyin Özkan, klasik araç meraklısının çok olduğunu ve festivalin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Festivale Trabzon, Samsun, Giresun, Tirebolu ve Kayseri'den klasik araçların getirildiğini anlatan Özkan, "Vatandaşlar geliyorlar, çocuklarına anılarını anlatıyor. 'Bu arabayla gelin oldum veya bu arabayla anneni almaya gitmiştik.' gibi anılara tanık oluyoruz. Yani vatandaşlarımız aslında burada kısa süreliğine geçmişe yolculuk yapıyorlar, kendi dönemlerini çocuklarına aktarmış oluyorlar."

Özkan, festivale destek veren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Ünye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Özkan'a da teşekkür etti.

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