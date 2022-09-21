Klasik oyunlar sahnede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde basın mensupları ve kültür-sanat camiasıyla paylaştı. 5 Ekim’de başlayacak yeni sezonda Shakespeare’den Haldun Taner’e, Anton Çehov’dan Moliere’e dev yazarların klasik oyunları sahnesinde olacak. Genç yazarların yeni oyunları da ilk kez perde diyecek. İstanbul’un her bölgesini tiyatronun seçkin örnekleriyle buluşturacak sezonun ana teması, “İstanbul Klasiklerle Buluşuyor” olarak belirlendi.