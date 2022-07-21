Koca Çay açık hava müzesi olacak

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki “İkinci Efes” olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nden geçen Koca Çay, Kütahya Valiliği tarafından açık hava müzesine dönüştürülecek. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi'deki Koca Çay antik dönemdeki görüntüsüne kavuşacak. Rıhtım duvarlarının restorasyonu ve 3 boyutlu görünümü tamamlanan proje hakkında konuşan Kütahya Valisi Ali Çelik, geçmişte binlerce insanın yaşadığı, kültürel kent statüsündeki Aizanoi'nin Kütahya'yı değerli kılan en temel unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

Çelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu belirterek, “Antik çağda olduğu gibi o alanda suyun oluşturduğu güzelliği, tarihi dokuyla bütünleştirmek istiyoruz. Yapılacak peyzaj çalışmalarıyla da gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilere antik kentin kendi doğal yapısını ortaya çıkaracak bir görüntü sunmak istiyoruz” dedi.