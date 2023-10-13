Kocabaşın misafirliği son buldu

Kocabaş, başarılı bir tedavinin ardından iyileşti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP), sosyal medya hesabından, yapılan açıklamada,
"Üç ay önce bir araç tarafından ezildiği tespit edilen kocabaş yılanının (Hemorhois ravergier) gerekli tedavisi yapılıp, yaraları temizlendikten sonra gömlek değiştirmesine yardımcı olundu"
denildi.
"Kocabaş, doğal yaşam ortamına salındı"
"Kocabaş, doğal yaşam ortamına salındı"
Açıklamada, başarılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşen kocabaşın, doğal yaşam ortamına salındığı belirtildi.
#Kocabaş yılanı
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#Hemorhois ravergier
1 saat önce