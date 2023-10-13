Kocabaşın misafirliği son buldu

Ormanın hayaleti vaşak, yavrularıyla birlikte dolaşırken görüntülendi. Milli Parklar'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu güzel vaşak ailesi de ülkemizin nadide milli parkında huzurla yaşamaya devam ediyor. Milli Parklar yaban hayatımızın korunması için mücadeleye devam ediyor" denildi.