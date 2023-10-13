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Hayat

Kocabaşın misafirliği son buldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, üç ay önce bir araç tarafından ezildiği tespit edilen kocabaş yılanının, gerekli tedavisinin tamamladı. Başarılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşen yılan, doğal yaşam ortamına salındı.

Halil Akkoç
11:42 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kocabaş, başarılı bir tedavinin ardından iyileşti.

Kocabaş, başarılı bir tedavinin ardından iyileşti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP), sosyal medya hesabından, yapılan açıklamada,
"Üç ay önce bir araç tarafından ezildiği tespit edilen kocabaş yılanının (Hemorhois ravergier) gerekli tedavisi yapılıp, yaraları temizlendikten sonra gömlek değiştirmesine yardımcı olundu"
denildi.

"Kocabaş, doğal yaşam ortamına salındı"

Açıklamada, başarılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşen kocabaşın, doğal yaşam ortamına salındığı belirtildi.

#Kocabaş yılanı
#DKMP
#Hemorhois ravergier
1 saat önce
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