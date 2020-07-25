'Kocaman'a zincir bile işlemiyor: Kırklareli'nde bir ton 800 kilogramlık dev kurbanlık hayrete düşürüyor

Koronavirüsün kurbanlık sektörünü etkilediğini belirten Valioğlu, Benim dedem bu işi yapıyordu. Babam rahmetli oldu o da bu işi yapıyordu şimdi de biz yapıyoruz. Satışlar bu sene yavaş o da pandemiden dolayı. 65 yaş üzerinin sokağa çıkamaması ve cumartesi Pazar yasakların uygulanması bizi etkiledi. Bu sene satışlarımız yüzde 50 oranında daha az. Geçen sene bu zamanlar biz malı bitirmiştik. Bu sene daha yüzde 50’yi yakalayamadık şeklinde konuştu.