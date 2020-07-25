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Hayat Kocamana zincir bile işlemiyor Kırklarelinde bir ton 800 kilogramlık dev kurbanlık hayrete düşürüyor
AKTÜEL

'Kocaman'a zincir bile işlemiyor: Kırklareli'nde bir ton 800 kilogramlık dev kurbanlık hayrete düşürüyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlıklar da satışa çıkmaya başladı. Kırklarelili bir besicinin "Kocaman" ismini verdiği bin 800 kilogramlık kurbanlık boğa ilgi odağı oldu. 50 bin liraya satışa çıkarılan dev boğa, ağıldan zincirini kopararak dışarıya çıkınca köy sakinlerine zor anlar yaşattı.

Haber Merkezi AA
Dev boğayı görenler fotoğraf çekmek için sıraya giriyor.
Dev boğayı görenler fotoğraf çekmek için sıraya giriyor.

Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde besicilik yapan Rasim Işık, 1,5 yıl önce damızlık amacıyla satın aldığı 800 kilogramlık boğası, bin 800 kilograma ulaştı. Işık, "Kocaman" adını verdiği boğasını 50 bin liraya satışa çıkardı.

Kocaman'ı görmeye gelenler büyük bir şaşkınlık yaşayarak, fotoğraf çektiriyor.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.

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İki saatte zor yakaladılar

Ağıldan zincirini kopararak dışarıya çıkan boğa, köy sakinlerine zor anlar yaşattı. Köylülerin yardımı ile yaklaşık 2 saatlik mücadelenin ardından boynuna ip bağlanarak yakalanan boğa, yeniden ağıla bağlandı.

  • Işık, yaklaşık 10 yıldır besicilik yaptığını ancak ilk kez böyle bir hayvan gördüğünü ve yetiştirdiğini söyledi. Boğaya 1.5 yıldır baktığını ifade eden Işık, şu an boğanın 30 aylık olduğunu kaydetti. Kocaman'ın 2 tona yaklaştığını ifade eden Işık, 50 bin liraya satışa çıkarttığını belirtti.

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Gören fotoğraf yarışına giriyor

Boğayı görenlerin çok şaşırdıklarını anlatan Işık, "Yüksekliği 1,80 uzunluğu ise 2,85 metre. Bu sene böyle bir hayvan çıkacağına inanmıyorum. Gelenler 'biz ilk kez böyle bir boğa gördük' diyorlar. Bu gerçekten çok farklı. Bunu görenler hep fotoğraf çekiyorlar. Boğayı görmeye gelen çok ancak fiyatından dolayı halen satamadık." diye konuştu.

  • Boğanın bugün ağılından dışarıya çıktığını ve yakalamak için zorlandıklarını dile getiren Işık, Kocaman'ın köylülerin yardımı ile yakalanarak yeniden ağıla bağlandığını sözlerine ekledi.

Otomobil fiyatına bir ton 90 kiloluk kurbanlık: 30 bin lira istiyor
FOTOĞRAF 5
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Kurban Bayramı öncesi tüm Eskişehir’de kurban hareketliliği devam ediyor. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayvan satımının düştüğü gözlenirken, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arıyor.
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Hayvancılığa gönül verip dede mesleğini sürdüren Mustafa Valioğlu isimli besicinin sahip olduğu Coşkun isimli tosun da alıcısını bekliyor. Coşkun’un sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor. İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekleyen bir tonluk Coşkun’un cidago yüksekliği ise bir metre 70 santimetre geliyor.
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Konuyla ilgili konuşan Mustafa Valioğlu, Hayvanımız bin 90 kilogram ağırlığında. Fiyat olarak 30 bin lira istiyoruz. Biz hayvanlarımıza küspe vermiyoruz arpa ve mısır ile besliyoruz. Etlerinde yağ çıkmaz. Hayvanlarımız kalitelidir. Araba fiyatına kurbanlık diyebiliriz ama aldığına değecek. Çünkü canlı olarak bin 90 kilogram geliyor diye konuştu.
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Koronavirüsün kurbanlık sektörünü etkilediğini belirten Valioğlu, Benim dedem bu işi yapıyordu. Babam rahmetli oldu o da bu işi yapıyordu şimdi de biz yapıyoruz. Satışlar bu sene yavaş o da pandemiden dolayı. 65 yaş üzerinin sokağa çıkamaması ve cumartesi Pazar yasakların uygulanması bizi etkiledi. Bu sene satışlarımız yüzde 50 oranında daha az. Geçen sene bu zamanlar biz malı bitirmiştik. Bu sene daha yüzde 50’yi yakalayamadık şeklinde konuştu.
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Otomobil fiyatına bir ton 90 kiloluk kurbanlık: 30 bin lira istiyor
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eskişehir'de bir ton 90 kilogram ağırlığındaki 'Coşkun' isimli tosun otomobil fiyatına alıcısını bekliyor. Sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor.
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