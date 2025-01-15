'Komşu Anne'lik geliyor

"Bakanlığımızın halihazırda mevcut kreşleri vardı, bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. 'Komşu anne' sistemi gibi farklı bakım modellerini de hayata geçiriyoruz. Amacımız, hem anneleri hem babaları evlilik süreçlerinde anne baba olduklarında desteklemek ve iş ile yaşam döngüsü arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmadan onlara her türlü desteği sağlamak."