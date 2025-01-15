'Komşu Anne'lik geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, çalışan kadınlar için ‘Komşu anne’ sistemi gibi farklı bakım modellerinin hayata geçirileceğini duyurdu.
TRT Haber yayınında Aile Yılı'nda yapılacak yeni çalışmalara ilişkin bilgi veren Göktaş, kreş yardımının da bu süreçte çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
- "Bakanlığımızın halihazırda mevcut kreşleri vardı, bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. 'Komşu anne' sistemi gibi farklı bakım modellerini de hayata geçiriyoruz. Amacımız, hem anneleri hem babaları evlilik süreçlerinde anne baba olduklarında desteklemek ve iş ile yaşam döngüsü arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmadan onlara her türlü desteği sağlamak."
YURT DIŞINDA UYGULANAN BİR SİSTEM
Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Finlandiya ve Almanya ile ABD ve İngiltere’de uygulanan ‘Komşu Anne Sistemi’ ile hem ev kadınlarına yeni istihdam kapısı açılıyor hem de çalışan annelere çocuklarını okula başlama yaşına kadar güvenebilecekleri komşusuna emanet etme imkanı getiriliyor. Kreşin daha küçüğü bir hizmet veren bu sistemde önerilen komşu annenin, 65 yaşından genç olması ve en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Eğitim ve sertifika şartı aranıyor. Eğitimli bakıcılar, belirli ücret karşılığında evinde birden fazla çocuğa aynı anda bakabilecek.