Konya etli ekmeğe rakip oldu

Konya'da 30 yıldır işletmecilik yapan İsmail Küçüker'in yöresel küflü peynir ve zırhlanmış kuşbaşı etin karışımıyla hazırladığı 'Recai' böreği, meşhur etli ekmeğe rakip olarak görülüyor.

Küçüker, ismini Recai adlı bir kişiden aldığı belirtilen böreğin hikayesini şöyle anlattı:

"Recai böreğini bizim yöresel Konya peynirimiz yeşil peynir veya bilinen adıyla küflü peynirle yapıyoruz. Eski Konyalı bir Recai amcamız vardı. Konya'nın merkezi olarak bilinen Mevlana Meydanı'nda Kadınlar Pazarı'ndan küflü peyniri alır, kasaptan da zırhlanmış eti aldıktan sonra fırına gider, kendine özel bir börek yaptırırmış. Bu gittiği fırın hep aynı fırın olduğu için, fırıncılar dermiş ki; 'Recai amca geldi. Recai amcanın böreğini yapın', ismi buradan geliyor. Gerçekten güzel, lezzetli bir börek. Yöresel peynir, terbiyelenmiş, zırhlanmış etten oluyor. Mayalı hamurla birlikte ateşle buluşmasından çıkan lezzete Recai deniyor" dedi.

OYNAT 01:23 Etli ekmeğe rakip oldu Konya'da 30 yıldır işletmecilik yapan İsmail Küçüker'in yöresel küflü peynir ve zırhlanmış kuşbaşı etin karışımıyla hazırladığı 'Recai' böreği, meşhur etli ekmeğe rakip olarak görülüyor.

Recai böreğinin patenti 5 yıl önce alındı

Recai isminin 5 yıl önce patentini aldıklarını belirten Küçüker, "Recai böreğinin 5 yıl önce patentini aldık. İsim hakkı bizde. Sadece bizde yapılıyor. Başka kimse yapamaz. Şehir dışından istekler geliyor. Ankara, İstanbul gibi yerlerden duyuldukça isteniyor. Paket istiyorlar. Biz de soğutup, paketler halinde gönderiyoruz. Bütün herkesi Recai böreğini tatmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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