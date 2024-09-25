Konya’da mistik müzik rüzgârı devam ediyor

Konya’da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festivalde, İspanyol sanatçı Al Firdaus Ensemble sahne aldı. Ayrıca Mevlana Meydanı’nda halka açık olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu gösteri düzenlendi. Taşbina Kültür ve Sanat Merkezi’nde ise akademisyenlerin katılımıyla Mistik Müzik Kampı yapıldı. Dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 30 Eylül’e kadar sürecek.