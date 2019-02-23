Köpeği yakıp çuvala koymuşlar

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi yakınındaki çöplük bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde kimsesiz köpekleri beslemek için bölgeye giden bir grup hayvansever, besleme yaptıkları yerin biraz ilerisinde yerde hareketsiz yatan bir köpek gördü.

Yarısı yakılmış

Köpeğin yanına giden hayvanseverler köpeğin çuval içerisine konulmuş, yarısının yakılmış ve ölü olduğunu gördü. Bu duruma tepki gösteren hayvansever Züleyha Türksever, şöyle konuştu:

"O gün bir grup arkadaşla sokak hayvanlarını beslemek için bölgeye gittik. Dönüşte bu köpeği yatarken gördük. Hasta ya da hamile olabileceğini düşündük. Yanına vardığımızda köpeğin bir kısmı yakılmıştı. Bunu yapan kendine insan diyen birileri.

Hayvanı yakarak öldürmüşler. Hani diyorlar ya, 'çocuğumu kovaladı, bize saldırdı' diye. Öyle bir şey yok. Bu hayvanlar günahsız. Hayvanlar toplatılacağına bunu yapan insanlar toplatılsın."

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