Ünlü oyuncu Musa Uzunlar, Türkiye televizyonlarında uzun yıllar boyunca "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki İskender Büyük karakteriyle tanındı. Şimdi ise ATV kanalında başlayacak olan yeni dizi "Holding"de rol alacak. Dizinin konusu ve karakteri hakkında henüz detaylı bilgi verilmiş değil, ancak Uzunlar'ın bu yeni projede nasıl bir performans sergileyeceği ve izleyicilere neler katacağı merakla bekleniyor.