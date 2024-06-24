Tamayo Perry
Karayip Korsanları
filminin oyuncu kadrosundan Tamayo Perry, Hawaii'de sörf yaparken uğradığı
köpek balığı
saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Sörf yapıyordu
Sörf yapıyordu
Karayip Korsanları serisinin dördüncüsü 'Gizemli Denizlerde' filmiyle tanınan, aynı zamanda cankurtaranlık da yapan Tamayo Perry, Pazar günü Hawaii'de sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası jet ski ile kıyıya getirilen 49 yaşındaki aktörün yaşamını yitirdiği açıklandı.
#Karayip Korsanları
#köpek balığı
#jet ski
11 dakika önce