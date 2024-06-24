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Hayat

Köpek balığı saldırısına uğrayan Karayip Korsanları oyuncusu hayatını kaybetti

Ünlü sinema filmlerinden Karayip Korsanları'nın kadrosunda yer alan Tamayo Perry, Hawaii'de sörf yaparken uğradığı köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

15:35 - 24/06/2024 Pazartesi
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Tamayo Perry
Tamayo Perry
Karayip Korsanları
filminin oyuncu kadrosundan Tamayo Perry, Hawaii'de sörf yaparken uğradığı
köpek balığı
saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Sörf yapıyordu


Karayip Korsanları serisinin dördüncüsü 'Gizemli Denizlerde' filmiyle tanınan, aynı zamanda cankurtaranlık da yapan Tamayo Perry, Pazar günü Hawaii'de sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı.



Saldırı sonrası jet ski ile kıyıya getirilen 49 yaşındaki aktörün yaşamını yitirdiği açıklandı.




#Karayip Korsanları
#köpek balığı
#jet ski
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