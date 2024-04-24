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Hayat

Korhan Berzeg'e ilişkin korkunç şüphe

312 gün önce tatil için gittiği Balıkesir Gönen'de kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'e ilişkin şok bir gelişme yaşandı. Evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik, kredi kartı ve kıyafet parçaları ile insana ait kemik parçaları bulundu. Malzeme ve kemik parçaları incelemeye alındı. S 3

04:00 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:36 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Korhan Berzeg.
Korhan Berzeg.

312 gün önce tatil için gittiği Balıkesir Gönen'de geziye çıktıktan sonra kaybolan 84 yaşındaki ünlü ekonomist Korhan Berzeg'e ilişkin soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Dün saat 13.30 sıralarında Gelgec Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 4 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

SIRRI DNA TESTİ ÇÖZECEK

Gülay’ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bulunan malzeme ve kemik parçaları Cumhuriyet Savcısı nezaretinde toplanıp incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemik parçalarının Berzeg'e ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA testi yapılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Balıkesir Valiliği de bulunan banka ve kimlik kartlarının Berzeg’e ait olduğunu doğruladı. 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılan Berzeg'ten bir daha haber alınamamıştı. Haftalar süren çalışmalar sonuç vermediği için aramalar durdurulmuştu.


Murat Ülker yazdı: Her şeyin sonu mu?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde İsmet Berkan'ın 'İnsanlığın kısa tarihi' adlı kitabın son bölümünü irdeledi. Ülker yazısında "Sıcaklık artışı, dünyanın iklim dengelerini ister istemez değiştiriyor; okyanus akıntılarının rejimi değişiyor, daha fazla deniz suyu buharlaştığı için daha fazla aşırı iklim olayı, yani sellere ve toprak kaymalarına neden olabilecek büyüklükte yağışlar, fırtınalar, kasırgalar, yaşanıyor. İklim değişimi, dünyanın oldukça geniş bir bölgesini çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Çölleşme, yani tarımsal faaliyetin yapılamaması, yani bu bölgelerde yaşayan insanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalması söz konusu" ifadelerini kullandı.


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