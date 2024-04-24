Korhan Berzeg'e ilişkin korkunç şüphe

312 gün önce tatil için gittiği Balıkesir Gönen'de geziye çıktıktan sonra kaybolan 84 yaşındaki ünlü ekonomist Korhan Berzeg'e ilişkin soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Dün saat 13.30 sıralarında Gelgec Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 4 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

Gülay’ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bulunan malzeme ve kemik parçaları Cumhuriyet Savcısı nezaretinde toplanıp incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemik parçalarının Berzeg'e ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA testi yapılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Balıkesir Valiliği de bulunan banka ve kimlik kartlarının Berzeg’e ait olduğunu doğruladı. 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılan Berzeg'ten bir daha haber alınamamıştı. Haftalar süren çalışmalar sonuç vermediği için aramalar durdurulmuştu.