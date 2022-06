Korkunç hata: Diş yaptırırken felç kaldı

\"İşlem sırasında kullanmış oldukları alet, dişimin içinde kaldı\"<br><br>Yasemin Törü, \"İstanbul'da özel bir diş hastanesine müracaat ettim. Ağız içinde genetik yapıdan dolayı bir sorun vardı. Dişlerimi yaptırmak için müracaat ettim. İlk başta çekimlerime başlanıldı. O an hiç herhangi bir sorunum yoktu. Çekimlerden sonra kanal tedavisi süreçlerine girdik. Kanal tedavisi yapılması gereken dişlerime müdahale edildi. Kanal tedavisi için son bir tane dişim kalmıştı. Doktora bu dişin çekilmesi gerektiğini söylemiştim. Ama kanal tedavisiyle kurtarabileceklerini dile getirdiler. O esnada işleme başladılar. İşlem sırasında kullanmış oldukları alet dişimin içerisinde kaldı. Hatta çıkartırken bayağı bir uğraştılar. O an ben canımın yandığını doktora söyledim ama tabii ki doktor buna aldırış etmedi. Daha sonra aleti çıkarttıktan sonra dişime bir şey enjekte ettiler. Onu enjekte etmeye başladığı andan itibaren sanki dünyam karardı. Artık yolun sonu buraya kadar Yasemin dedim. Çünkü inanılmaz bir acı vardı o an suratımda inanılmaz bir acı oluştu. Doktoruma bunu dile getirdim. Ama hiç umursamadan işleme devam etti. Daha sonra baktı olmuyor. Suratım çünkü berbat bir hal aldı. Kanal tedavisi yaptığı dişin, içerisini kapatıp eks dedi, çekime gidecek dedi. O acıyla, ben o kadar kötü bir haldeydim ki ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyordum. Eve geldikten sonra zaten ailem suratımın halini görünce çok şaşırdı. Ama yaşamış olduğum acılara daha fazla dayanamadım. Gecesinde Sultanbeyli Devlet Hastanesi acil servisine gittiğimde, oradaki doktorların yüz felci geçirme durumu olduğunu dile getirdiler ve bana orada ağrılarımı kesmeleri için serum taktılar. Biz diş hastanesiyle irtibata geçtik. Doktora ulaşamadık. Hasta sorumlusu asistanla görüştük. Sabaha hiçbir şey kalmayacağını bize söylüyorlar. Ama söyledikleri gibi hiçbir şey olmadı maalesef ki, ben tam o şişliklerle o ağrıyla iki buçuk ay kadar gezdim\" dedi.