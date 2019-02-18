Hayat Koruma altındaki vaşak Tuncelide görüntülendi
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Koruma altındaki vaşak Tunceli’de görüntülendi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde nadir bulunan beyaz gelinciğin görüntülenmesinin ardından bu kez de Hozat ilçesinde bir vaşak avladığı tilki ile görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Vaşak
Vaşak

Dünyada soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı İnköy’de Özer Ataş cep telefonuyla görüntülendi.

Köye yakın karlı bölgede avladığı tilkiyi yiyen vaşak, görüntülendiğini anlayınca bölgeden uzaklaştı.

Vaşağı görüntüleyen Özer Ataş, "Köyümüz yaban hayatı açısından zengin bir köy. Bizler de bu hayatı elimizden geldiğince korumanın gayreti içindeyiz. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin hala ilimizde yaşıyor olması sevindirici ancak bunlara el birliğiyle sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Bu dükkanda neler satıldığına inanamayacaksınız
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Dükkan yüzlerce tuhaf, etkileyici ve biraz çılgınca ürünle dolu. Turşulanmış insan parçaları, insan teni ve doldurulmuş hayvanlar bunlardan sadece bazıları. Koleksiyonun ardındaki isim ise dükkanın sahibi olan Henry Scragg.
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Burada satılan nesneler arasında kavanozlarda saklanmış fetüsleri ve kadın yumurtalıkları da bulunuyor.
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Bu nesneler, distile su-alkol karışımına aktarılmadan önce dokuları ve organları korumaya yarayan bir solüsyon olan formoldehit içinde korunuyor. Henry, Ara sıra sıvıyı değiştirmem, üstüne eklemem ya da ayrılan parçaları kavanozdan çıkarmam gerekebiliyor diyor.
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Henry dehşet verici tuhaflıklara karşı duyduğu ilgiyi tatmin ettiği bir iş yapabilmek için Angila Ruskin Üniversitesi'ndeki bahçıvanlık işinden 5 yıl önce ayrıldı.
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İşe eBay'de ve garaj satışlarında ilginç nesneler arayarak başlayan Scragg, topladıklarını ise ilk defa 2011'de Colchest Kalesi'nde bir şenlikte satışa sundu.
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Scragg’ın hayali ise bir gün kızıyla birlikte dükkanın mobil bir versiyonunu işletmek.
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Bu dükkanda neler satıldığına inanamayacaksınız
İngiltere'de "Curiosities from the 5th Corner" (5. Köşeden Tuhaflıklar) isimli dükkanın sahibi Henry Scragg, fiyatları 10 Euro'dan 2 bin Euro'ya kadar değişen birçok parça satıyor. 'Bu kadar pahalı parçalar da ne?' dediğinizi duyar gibiyiz. Scragg, dükkanında kurutulmuş ya da cam kavanozlarda sakladığı insan parçaları, hayvan kafatasları gibi birbirinden garip parçalar satıyor. İşte o parçalardan bazıları:
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