Koruma altındaki vaşak Tunceli’de görüntülendi

İşe eBay'de ve garaj satışlarında ilginç nesneler arayarak başlayan Scragg, topladıklarını ise ilk defa 2011'de Colchest Kalesi'nde bir şenlikte satışa sundu.

Bu nesneler, distile su-alkol karışımına aktarılmadan önce dokuları ve organları korumaya yarayan bir solüsyon olan formoldehit içinde korunuyor. Henry, Ara sıra sıvıyı değiştirmem, üstüne eklemem ya da ayrılan parçaları kavanozdan çıkarmam gerekebiliyor diyor.

Dükkan yüzlerce tuhaf, etkileyici ve biraz çılgınca ürünle dolu. Turşulanmış insan parçaları, insan teni ve doldurulmuş hayvanlar bunlardan sadece bazıları. Koleksiyonun ardındaki isim ise dükkanın sahibi olan Henry Scragg.

Bu dükkanda neler satıldığına inanamayacaksınız

İngiltere'de "Curiosities from the 5th Corner" (5. Köşeden Tuhaflıklar) isimli dükkanın sahibi Henry Scragg, fiyatları 10 Euro'dan 2 bin Euro'ya kadar değişen birçok parça satıyor. 'Bu kadar pahalı parçalar da ne?' dediğinizi duyar gibiyiz. Scragg, dükkanında kurutulmuş ya da cam kavanozlarda sakladığı insan parçaları, hayvan kafatasları gibi birbirinden garip parçalar satıyor. İşte o parçalardan bazıları: