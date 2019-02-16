Kötülük iyilikle yok olacak

Binali Yıldırım Üniversitesi’nde “İslam ve Gençlik” konulu bir konuşma yapan Erbaş, gençlere çok önem verdiklerini, Türkiye’de yaklaşık 25 milyon genç ile çocuğun eğitim gördüğünü ve bunun en büyük zenginliklerden biri olduğunu vurguladı.

ÜMMETİN UMUT NESLİ

Erbaş, “Dünyada 25 milyonun altında olan 150’ye yakın ülke vardır. Demek ki 150’ye yakın ülkeden daha fazla bizim öğrencimiz var. İşte gençliğimiz bunun için çok önemli. ‘Ümmetin ve insanlığın umut nesli’ diyoruz gençlerimize” dedi. Erbaş, Kur’an ve sünnetin izinde kurulan İslam medeniyetinin; merhametin, güzel ahlakın, bir arada yaşamanın en güzel örnekleriyle dolu olduğunu anımsatarak, “Tarihimizde farklı inançlar, kültürler, mezhepler bir arada yaşamışlar. Çeşitli fitneler hep olmuş. Ama milletimiz onlara hiçbir zaman değer vermeyecek” dedi.

KÖTÜLÜĞE TEDBİR

Müslümanların Endülüs’ten, Mezopotamya’ya, Osmanlı’dan, Afrika’ya hakim oldukları coğrafyalarda ve o dönemlerde hukukun ve adaletin tek teminatı olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti: “Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu iyilikleri çoğaltmak

ve kötülüğe alan bırakmamaktır. Eğer bir alanda iyilik olursa, boşluk kalmazsa kötülük oraya giremez ama tabiat da boşluk kabul etmez. Onun için Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetler o kötülüğü işlemeden önce bir sınır koyuyor. Bir tedbir alıyor, kötülüklere karşı tedbir.”