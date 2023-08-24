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Hayat

Kovid’in yeni varyantı bizde yok

Sağlık Bakanı Koca, yurt dışında görülen Kovid-19’un yeni varyantına Türkiye’de rastlanmadığını söyledi. Endişeye yer olmadığını kaydeden Koca, “Asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’un yeni varyantına ilişkin “Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye’mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil” dedi.


ETKİNLİĞİ HER GEÇEN GÜN AZALIYOR

Kırşehir’de açıklamalarda bulunan Koca, gazetecilerin Kovid-19’un yeni varyantının Avrupa’da artış gösterdiğinin ve Türkiye’de görülüp görülmediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi: “Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye’mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Ve halen Kovid görülüyor mu? Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Görüldüğü halde Dünya Sağlık Örgütü’ne artık bildiriliyor mu? Bildirilmiyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla her geçen gün etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan hastane yatışı daha da artıran herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin.”


#Kovid-19
#varyant
#Eris
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