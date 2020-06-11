Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Köy evinde yaptığı yemeklerle tanınan Taha Duymaz Fenomen değil şef olmak istiyorum
AKTÜEL

Köy evinde yaptığı yemeklerle tanınan Taha Duymaz: Fenomen değil şef olmak istiyorum

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen 17 yaşındaki Taha Duymaz, son yaşadığı olaylar sonrası bir hayli üzgün. Yaşadıkların ders çıkaran Duymaz, hakkında çıkan tüm iddialara da Yeni Şafak canlı yayınında açıklık getirdi. 3 aydır hayatı boyunca karşılaşmadığı bir ilgiyle karşı karşıya olduğunu belirten Duymaz, “Ben sosyal medyada fenomen değil şef olmak istiyorum” dedi.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Taha Duymaz
Taha Duymaz

Sosyal medyada yaptığı yemek videoları ile kısa sürede fenomen haline gelen 17 yaşındaki Taha Duymaz, Yeni Şafak’ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği Karantina Sohbetleri’ne katıldı. Hakkında merak edilenleri anlatan Duymaz’ın geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı kapatılmıştı. Yaşadıklarından dolayı ailecek çok üzüldüklerini söyleyen Duymaz, canlı yayında sarf ettiği kelimeler yüzünden pişman olduğunu da belirtti.

Eğer bir hesap para istiyorsa o ben değilim

Hakkında çıkan iddialara tüm açıklığıyla cevap veren Duymaz, markalar tarafından gönderilen hediyeleri kullanmadığını ve para talep ettiği yönündeki söylentilerle ile ilgili şöyle konuştu: “Şu an evimiz yeniden yapılıyor. Gönderilen araç gereçlerin hiçbirini o yüzden şu an kullanamıyorum. Kendi mutfağımı kullanamıyorum. Evimize mutfağıma geçtiğimde herkes kullandığımı görecek. Ayrıca o hediyeler geldiğinde tek tek videolarını çekip sayfamdan yayınlamıştım. Para talep ettiğimi söylüyorlar. Ben hiç kimseden para istemiyorum. Benim adıma birçok hesap açıldı. O hesaplar beni kullanarak para yardımı topluyor. Herkese sesleniyorum. Bana inanan, güvenen insanlar ben kimseden para istemiyorum. Eğer bir sayfa sizden para istiyorsa o ben değilim.

Belediye başkanımız bile bir keresinde benim hesabım diye adıma açılan yalancı sayfalardan birine yazmış.”

Taha Duymaz, editörümüz Fatma Çelik'in sorularını yanıtladı.

Aç yattığımı bilirim

Sosyal medyada bir buçuk milyona yaklaşan takipçi karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Taha, “Hayatım son üç aydır çok değişti. Önceden aç yattığımı bilirim. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir ilgi ile karşılaştım. Bu beni çok mutlu ediyor ama ben şef olmak istiyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Arda Türkmen’i kendime örnek alıyor ve onu takip ediyorum” dedi.

Taha Duymaz ile olan yayının tamamını Instagram hesabımızdan izleyebilirsiniz.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

📌Markalardan para istemiyorum 📌Bana gelen araç gereçlerin tanıtımı yaptım ama şu an kendi evimizde olmadığım için kullanamıyorum 📌Sosyal medyadan bu zamana kadar para kazanmadım ama gerekli adımları attım 📌Kendimi yanlış lanse ettiğim canlı yayındaki sözlerimden dolayı pişmanım ve herkesten özür dilerim 📌Ablalarım başta olmak üzere ailem en büyük destekçim Sosyal medyada yaptığı yemek videoları ile kısa sürede fenomen haline gelen @tahaduymazz editörümüz @fatcelik’e hakkında merak edilenleri anlattı.

#EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ()

Salgının yayılma hızı ile mimari arasında doğru orantı var: Kentsel yapılanma insani olarak ele alınmalı
HAYAT
Salgının yayılma hızı ile mimari arasında doğru orantı var: Kentsel yapılanma insani olarak ele alınmalı

Müslüm filmi hayatımın dönüm noktalarından oldu: Yaşadıklarımız arasında benzerlikler var
HAYAT
Müslüm filmi hayatımın dönüm noktalarından oldu: Yaşadıklarımız arasında benzerlikler var

Koronavirüs olmaktan korkan anne hastaneye gitmeyince bebeğini karnında kaybetti
HAYAT
Koronavirüs olmaktan korkan anne hastaneye gitmeyince bebeğini karnında kaybetti
Abone Ol Google News
Tıkla ve gururlan

Tıkla ve gururlan

​Kandil'de saklandığını zanneden üst düzey terörist burada vuruldu.
İngiliz yeni fark etti

İngiliz yeni fark etti

Erken tedbir alsaydık ölüm sayısı yarısına inebilirdi.
Resmen inlerindeyiz

​Öcalan'ın en yakınındaki teröristi MİT buldu TSK vurdu.

​Rusya ve BAE çöküşü durdurmayınca yeni arayışlara girdi.

​Türkiye ile aynı saftalar: Hafter'in değil Serrac'ın yanındayız.

​ABD'de eylemler tırmanıyor, Trump geri adım atmıyor.

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

​CHP'li Kaboğlu'ndan skandal açıklamalar.

​Fatih'in ibadete açtığı Ayasofya nasıl müze oldu?

​Libya ordusu Hafter'i son teknoloji ile vuruyor.

Devlet katkısı dışında işverenden de kesinti olacak.

​Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan ciddi risk uyarısı.

​Süper Lig 87 gün sonra yeniden başlıyor.

Bakanlık otobüs bilet fiyatları için harekete geçti.

​Hırsızların rahat tavırları "Pes" dedirtiyor.

​İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak Almanya'ya kalktı.
Hikmet Karaman: Bu şehre borcumuz var
Spor

Hikmet Karaman: Bu şehre borcumuz var

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig’in kalan haftalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bugün itibarıyla 8 tane maçımız var. Geçmişte şu oldu, bu oldu gibi şeyleri konuşmaya hiç gerek yok. Bir kere oyuncularımızın bu şehre hizmet etmeleri gerekiyor. Futbolcular iyi çalışıyor. Onlara empoze ettiğimiz en önemli olay ‘şehre borcunuz var’ oldu” dedi.
MİT-TSK ortak operasyonu: 10 milyonluk teröriste Kandil’in derinlerinde nokta atışı
Gündem

MİT-TSK ortak operasyonu: 10 milyonluk teröriste Kandil’in derinlerinde nokta atışı

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından ‘Kasım Engin’ kod adlı İsmail Nazlıkul, gizlenmek için kaçtığı Kandil’in iç bölgelerinde TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 10 milyon ödülle aranan teröristin Türkiye sınırından yaklaşık 150 kilometre uzaktaki yerini İHA’lar tespit etti, F-16’lar 1 tonluk akıllı bombalarla vurdu.
Plajlardaki beyaz tehlike: Kuvars tozu
Hayat

Plajlardaki beyaz tehlike: Kuvars tozu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahillerine 'beyaz kum' diye kuvars tozu dökmesine tepkiler sürerken, dış müdahalenin plajlardaki doğal yapıyı bozduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, "Denizdeki yaşamı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bölgelerin üstünün ani olarak farklı malzemelerle kaplanması sonucunda dibe bağımlı olarak yaşayan bitkiler, süngerler ve midyeler gibi omurgasız canlıların üstleri tamamen örtülür. Maalesef yaşamlarını devam ettiremezler" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.