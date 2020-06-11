Köy evinde yaptığı yemeklerle tanınan Taha Duymaz: Fenomen değil şef olmak istiyorum

Sosyal medyada yaptığı yemek videoları ile kısa sürede fenomen haline gelen 17 yaşındaki Taha Duymaz, Yeni Şafak’ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği Karantina Sohbetleri’ne katıldı. Hakkında merak edilenleri anlatan Duymaz’ın geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı kapatılmıştı. Yaşadıklarından dolayı ailecek çok üzüldüklerini söyleyen Duymaz, canlı yayında sarf ettiği kelimeler yüzünden pişman olduğunu da belirtti.

Eğer bir hesap para istiyorsa o ben değilim

Hakkında çıkan iddialara tüm açıklığıyla cevap veren Duymaz, markalar tarafından gönderilen hediyeleri kullanmadığını ve para talep ettiği yönündeki söylentilerle ile ilgili şöyle konuştu: “Şu an evimiz yeniden yapılıyor. Gönderilen araç gereçlerin hiçbirini o yüzden şu an kullanamıyorum. Kendi mutfağımı kullanamıyorum. Evimize mutfağıma geçtiğimde herkes kullandığımı görecek. Ayrıca o hediyeler geldiğinde tek tek videolarını çekip sayfamdan yayınlamıştım. Para talep ettiğimi söylüyorlar. Ben hiç kimseden para istemiyorum. Benim adıma birçok hesap açıldı. O hesaplar beni kullanarak para yardımı topluyor. Herkese sesleniyorum. Bana inanan, güvenen insanlar ben kimseden para istemiyorum. Eğer bir sayfa sizden para istiyorsa o ben değilim.

Belediye başkanımız bile bir keresinde benim hesabım diye adıma açılan yalancı sayfalardan birine yazmış.”

Taha Duymaz, editörümüz Fatma Çelik'in sorularını yanıtladı.

Aç yattığımı bilirim

Sosyal medyada bir buçuk milyona yaklaşan takipçi karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Taha, “Hayatım son üç aydır çok değişti. Önceden aç yattığımı bilirim. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir ilgi ile karşılaştım. Bu beni çok mutlu ediyor ama ben şef olmak istiyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Arda Türkmen’i kendime örnek alıyor ve onu takip ediyorum” dedi.

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Taha Duymaz ile olan yayının tamamını Instagram hesabımızdan izleyebilirsiniz.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 📌Markalardan para istemiyorum 📌Bana gelen araç gereçlerin tanıtımı yaptım ama şu an kendi evimizde olmadığım için kullanamıyorum 📌Sosyal medyadan bu zamana kadar para kazanmadım ama gerekli adımları attım 📌Kendimi yanlış lanse ettiğim canlı yayındaki sözlerimden dolayı pişmanım ve herkesten özür dilerim 📌Ablalarım başta olmak üzere ailem en büyük destekçim Sosyal medyada yaptığı yemek videoları ile kısa sürede fenomen haline gelen @tahaduymazz editörümüz @fatcelik’e hakkında merak edilenleri anlattı. REKLAM #EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ( 10 Haz, 2020, 10:52öö PDT )

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