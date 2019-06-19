Hayat Köy odasını imam inşa etti
AKTÜEL

Köy odasını imam inşa etti

Köy odasını imam inşa etti

Bursa'da cami imamı Uğur Albayrak görev yaptığı köyde eksikliğini hissettiği köy odasını kendisi yaptı. İnşaat malzemeleri için hayır severlerden malzeme yardımı temin ederek inşaat başladı. Albayrak, kendi işçiliği ve köylünün de yardımıyla köy evini kısa sürede bitirdi.

Haber Merkezi IHA
Uğur Albayrak
Uğur Albayrak

Büyükorhan Kuşlar Köyü’nde görev yapan Uğur Albayrak, köy odası eksikliği hissetti. Yapılacak köy odasının maliyetli olacağını öğrenen imam kolları sıvadı. İnşaat malzemeleri için hayır severlerden malzeme yardımı temin ederek inşaat başladı. Albayrak, kendi işçiliği ve köylünün de yardımıyla köy evini kısa sürede bitirdi. İmam Albayrak’ın köye kazandırdığı köy evinde toplantılar yapılıyor, gelen misafirler ağırlanıyor, köy öğrencileri kışın servis beklerken burada ısınıyor ve hayırlar gerçekleştiriyor. On parmağında on marifet olan imam herkesin takdirini kazandı.

Büyükorhan Kuşlar Köyü İmamı Uğur Albayrak, ’’ Cami odamızın yapımında emeği geçen Belediyemize, ilçe müftümüz Ramazan Türkmen’e, eski muhtarımız Ali İhsan Sevinç’e, Kuşlar Köyü Derneğine, sayamadığım hayırseverlere ve tüm köy halkına çok teşekkür ediyorum. El birliği ile köyümüze ve camimize bu odayı kazandırdık. Elimden ustalık da geliyordu. Köyümüze güzel bir eser bıraktık. Yetkililerden ve hayırseverlerden bir isteğim var, camimizin lavaboları pek iyi değil, yerimiz de var. Destek verirlerse onu da yapabilirsek çok mutlu olacağız. Hem köy hemde cami odamız diye tabir ettiğimiz yerin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun’’ dedi.

İHA
Trabzondan bir acı haber daha

Trabzon'dan bir acı haber daha

Selde hayatını kaybeden sayısı 4'e yükseldi, 6 kişi aranıyor.
Yeşil sahadaFETÖ izleri

Yeşil sahada
FETÖ izleri

​Örgütün futbolcular ve hakemler üzerindeki etkisi sürüyor mu?
Kadın yazara ağza alınmayacak küfürler

Kadın yazara ağza alınmayacak küfürler
500 milyon dolarlık destek geliyor

500 milyon dolarlık destek geliyor

​Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan güzel haberi verdi.
Pazar günü oy kullanamayacaklar

Pazar günü oy kullanamayacaklar

​23 Haziran'da dikkat edilmesi gereken detay.
Roman gibi hayat

Roman gibi hayat

​Nurullah Genç: 'Yağmur'u yazana kadar üç ay duvarlarla konuştum.
Rapor açıklanacak

Rapor açıklanacak

Cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.
Vatandaşın<br>haberi yok!

Vatandaşın
haberi yok!

​Hesap kesim ücreti alınmadan işlem yapılabiliyor.
Yine soru çaldılar

Yine soru çaldılar

​Hep aynı taktik. Tam bir FETÖ yöntemi.
Sağanak<br>İstanbul'u kitledi

Sağanak
İstanbul'u kitledi

​Sabah bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
105 milyon<br>liraya satılık ada

105 milyon
liraya satılık ada

Adaya ​Çin ve Katarlı yatırımcılar ilgi gösteriyor.
Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım

Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım

​Trump, seçim kampanyasının startını verdi.
Selde 3 kişi öldü<br>7 kişi kayıp

Selde 3 kişi öldü
7 kişi kayıp

​Bakan Pakdemirli Araklı'daki bilançoyu açıkladı.
İçinden ilk görüntü

İçinden ilk görüntü

Rüya uçak 25 Haziran'da İstanbul'a iniş yapacak.
Bugün de<br> devam edecek

Bugün de
devam edecek

​Meteoroloji'den önemli sağanak yağış uyarısı.
Seçildiği gün katlettiler

Seçildiği gün katlettiler

​Mursi'nin kabinesinde bakan olarak görev yapan Abdulmaksut, Yeni Şafak'a konuştu.
Atamalar<br>yapboza döndü

Atamalar
yapboza döndü

​CHP, İYİ Parti ve HDP arasında koltuk kapma yarışı devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.