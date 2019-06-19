Köy odasını imam inşa etti

Büyükorhan Kuşlar Köyü’nde görev yapan Uğur Albayrak, köy odası eksikliği hissetti. Yapılacak köy odasının maliyetli olacağını öğrenen imam kolları sıvadı. İnşaat malzemeleri için hayır severlerden malzeme yardımı temin ederek inşaat başladı. Albayrak, kendi işçiliği ve köylünün de yardımıyla köy evini kısa sürede bitirdi. İmam Albayrak’ın köye kazandırdığı köy evinde toplantılar yapılıyor, gelen misafirler ağırlanıyor, köy öğrencileri kışın servis beklerken burada ısınıyor ve hayırlar gerçekleştiriyor. On parmağında on marifet olan imam herkesin takdirini kazandı.

Büyükorhan Kuşlar Köyü İmamı Uğur Albayrak, ’’ Cami odamızın yapımında emeği geçen Belediyemize, ilçe müftümüz Ramazan Türkmen’e, eski muhtarımız Ali İhsan Sevinç’e, Kuşlar Köyü Derneğine, sayamadığım hayırseverlere ve tüm köy halkına çok teşekkür ediyorum. El birliği ile köyümüze ve camimize bu odayı kazandırdık. Elimden ustalık da geliyordu. Köyümüze güzel bir eser bıraktık. Yetkililerden ve hayırseverlerden bir isteğim var, camimizin lavaboları pek iyi değil, yerimiz de var. Destek verirlerse onu da yapabilirsek çok mutlu olacağız. Hem köy hemde cami odamız diye tabir ettiğimiz yerin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun’’ dedi.