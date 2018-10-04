Köyde top oynarken başrol oyuncusu oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Handere köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Nurullah-Filiz Çelik çiftinin üç çocuğundan biri olan Yunus Emre Çelik, oyundan dönerken, köyüne araştırma yapmaya gelen yönetmen Mustafa Karadeniz ve ekibiyle karşılaştı. Hayatında ilk kez gördüğü kamera için "Bu ne işe yarıyor" diye soran ve sonrasında yönetmenin teklifiyle ekibe dahil olan Yunus, soğuk havada ve tipi altında canlandırdığı rolüyle başrol oyuncularından olmayı başardı.

Çelik'in rol aldığı "Çınar" filmi Türkiye'nin "Oscar"ı olarak adlandırılan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "Altın Portakal"a aday gösterildi ve yabancı filmlerle yarıştı.

İlk kez festivalde izledi

Ailesiyle Handere köyünde yaşayan Yunus Emre Çelik, oynadığı film sayesinde ilk kez Kars'ın dışında bir şehre gitmenin heyecanını da yaşadı. Çelik, filmini ise Antalya'daki festivalde ilk kez izledi. Çelik, gizlice kendisinden üç yaş büyük ağabeyinin pantolonunu giyerek top oynamaya gittiğini, eve dönüşte ise köye gelen yönetmen ve ekibiyle tanıştığını anlattı.

Soğuktan ağladım

Çekimler sırasındaki zor koşullara işaret eden, soğuktan ağladığını aktaran Çelik, "Çekimler bittikten sonra 'Acaba beni ne zaman çağıracaklar' diye bekliyordum. Bazen televizyonu açıyordum, acaba yayınlanır mı?' diye. Sonra annemin telefonu çaldı, Antalya'ya davet ettiler. Oynadığım filmi ilk kez burada izledim farklı bir duygu. Ben de büyüyünce yönetmen olmak istiyorum. Yarışmayı kazanacak mıyız çok heyecanlıyım" diye konuştu.

HAYAT 14 milyon yıllık balık fosili bulundu

HAYAT Yıldırım Öcek'in ölüm nedeni belli oldu