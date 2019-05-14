Köylüleri buluşturan Ramazan geleneği

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla köy camisinin yanında kurulan aşevinde köy sakinleri, her yıl Ramazan ayında yemekleri yardımlaşarak hazırlıyorlar. Geleneksel olarak yapılan uygulamada Ramazan ayının başında yapılan hazırlıklarda herkesin imkanları ölçüsünde yaptığı katkılarla yemek menüleri belirleniyor.

Her akşam yaklaşık 300 kişinin orucunu açtığı iftar geleneği sayesinde köy sakinleri arasında birliktelik sağlanıyor, dayanışma artıyor.

Birlik beraberliği sağlamış oluyorlar

Köyde herkesin geleneksel uygulamadan memnun olduğunu anlatan Köy Muhtarı Nabi Cesur, iftara gelemeyen yaşlılara da sefer taslarıyla yemek taşındığını söyledi. Köy Muhtarı Cesur şöyle konuştu:

“İftar programlarımızda vatandaşlarımız gönüllük esasına göre çalışıyor. Yemekleri yapan bir aşçımız bulunsa da hazırlıklarda görev alanlarda oluyor. Köyümüzdeki hayırseverlerin ve imkanı olanların desteğiyle yemek menüleri belirleniyor. Bu menüye göre her akşam köylülerimiz bir sofrada buluşarak iftarımızı açıyoruz. İftara gelemeyenlerin evlerine de yemekler taşınıyor. İftarımıza sadece köylülerimiz değil komşu köylerden de gelenler oluyor. Bu sayede hem kaynaşma sağlanıyor hem de birlik ve beraberliğimiz artıyor."

Köy sakinlerinden gurbetçi Ahmet Tokalak ise iftarı birlikte yaparak ramazan ayının manevi havasını daha iyi hissettiklerinin altını çizdi. Köyde kimsenin evinde oruç açmadığını, herkesin cami yanındaki aşevinde toplanıp birlikte iftar yaptıklarını belirten Tokalak ise şöyle açıklama yaptı:

"Hep birlikte iftar yapmak neşeli oluyor. Burada zevkle, sohbet ederek yemeğimizi yiyoruz. Belki yıl boyunca işten güçten bir birini göremeyenler iftar vesilesiyle her akşam bir arada oluyorlar. Biz de köyümüzün gurbetçileri olarak köyümüzün bu geleneğine destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz.”

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